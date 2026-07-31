Alerta ambiental en Bolivia: hallan contaminación por mercurio en pueblos indígenas. 

Estudios científicos detectaron una elevada contaminación por mercurio en comunidades indígenas de Bolivia ubicadas en las cuencas de los ríos Beni, Mamoré y Madre de Dios. Los análisis realizados sobre muestras de cabello revelaron niveles superiores a los recomendados en una gran parte de la población evaluada.

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La contaminación por mercurio afecta a comunidades indígenas de Bolivia , según estudios científicos que analizaron muestras de cabello de habitantes de las c uencas de los ríos Beni, Mamoré y Madre de Dios . Los resultados mostraron una exposición elevada al metal , con porcentajes de personas afectadas que superan ampliamente los niveles recomendados.

“En todas las comunidades donde se realizaron los estudios, los niveles de contaminación superan varias veces los valores que la Organización Mundial de la Salud considera aceptables ”, señaló Pablo Villegas, del Centro de Comunicación e Información de Bolivia.

La investigación identificó al consumo de pescado como el principal factor detrás de los altos niveles de mercurio registrados en las comunidades indígenas. Los peces incorporan este metal debido a la contaminación de los ríos provocada por desechos utilizados en la extracción de oro, especialmente por operaciones mineras que arrojan residuos sin controles adecuados.

El consumo de pescado en comunidades amazónicas es una de las principales vías de exposición al mercurio. Los estudios muestran que los peces herbívoros presentan menor contaminación, mientras que las especies carnívoras registran variaciones según la zona. Según el investigador Roger Carvajal, esto podría explicar los mayores niveles detectados en habitantes de la cuenca del río Beni.

Especialistas cuestionaron que la explotación de oro genere beneficios para la sociedad boliviana y señalaron que gran parte de las ganancias queda concentrada en pocos sectores. Tito Estévez, vicerrector de la Universidad Estatal San José de la Paz, criticó la falta de controles y el aporte tributario de la actividad.

La Universidad Estatal de La Paz presentó tres métodos para sustituir el mercurio en la minería de oro, pero las cooperativas no los adoptaron por los costos de inversión que implican, aunque permitirían obtener una mayor recuperación del mineral.

El poder económico y la influencia social de los cooperativistas mineros, debido a su gran número, dificultan la implementación de cambios en sus formas de explotación y limitan las acciones de los gobiernos.

Las consecuencias ambientales del mercurio

El mercurio es un metal tóxico que afecta principalmente al sistema nervioso, además de los riñones y el sistema inmunitario. La exposición durante el embarazo y la infancia puede causar alteraciones permanentes en el desarrollo cerebral y provocar la enfermedad de Minamata.

Metilmercurio (orgánico): se concentra en pescados y mariscos. En embarazadas, puede afectar el desarrollo cerebral del bebé y generar problemas en la memoria, el lenguaje y las capacidades cognitivas.

En la fauna, el metilmercurio puede afectar el sistema endocrino, el desarrollo de embriones y la reproducción de aves y peces.

Una vez liberado al ambiente, principalmente por actividades como la minería y la quema de combustibles, el mercurio llega a ríos y lagos, donde puede acumularse y provocar alteraciones graves en los ecosistemas acuáticos.

Al no degradarse, el mercurio se concentra en la cadena trófica y genera mayores riesgos para las especies ubicadas en los niveles superiores.