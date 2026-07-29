miércoles 29 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de julio de 2026 - 20:34
Mundo.

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Justicia de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos durante los bloqueos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
evo morales }

La Justicia de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunta responsabilidad en los bloqueos de rutas que mantuvieron paralizado al país durante 53 días y que, según cifras oficiales y de organizaciones cívicas, dejaron al menos 22 muertos y 88 heridos.

Lee además
Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral. 
Internacional

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral
Alto La Sierra, cerca de la frontera con Bolivia (Foto: SALTA mi querida provincia)
País.

Vecinos denuncian sobrevuelos de avionetas en la frontera con Bolivia

La orden fue emitida por la Fiscalía y firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, quien instruyó a la Policía trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La medida responde a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

La investigación alcanza seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La denuncia contra Evo Morales

La denuncia fue presentada el 1 de julio por el Comité Pro Santa Cruz, que señaló a Morales como uno de los principales impulsores de las protestas y los más de 100 puntos de bloqueo instalados entre mayo y junio en distintos departamentos del país, especialmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Durante las siete semanas de conflicto, campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al exmandatario realizaron cortes de rutas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Como consecuencia, se registró un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas que superaron los USD 3.000 millones.

Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Según datos de la Defensoría del Pueblo y reportes de entidades cívicas y sociales, los bloqueos dejaron un saldo de al menos 22 personas fallecidas y 88 heridas.

Morales rechazó las acusaciones

Tras conocerse la orden de detención, Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política. "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", expresó en su cuenta de X.

También sostuvo: "Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".

La orden de aprehensión también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio, acusado de organizar los bloqueos en el occidente del país.

Morales negó haber impulsado la renuncia del presidente Paz y aseguró que las movilizaciones respondieron al malestar social por la crisis económica. "Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular", afirmó.

El expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde se encuentra resguardado por sus seguidores desde octubre de 2024. Además de esta causa, enfrenta otra investigación por trata agravada de personas y sobre él pesa una orden de captura dictada por un tribunal de Tarija, cuya ejecución continúa siendo evaluada por la Policía boliviana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral

Vecinos denuncian sobrevuelos de avionetas en la frontera con Bolivia

Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia: murió su bebé

Festejo de la Independencia de Bolivia en Jujuy: mirá el cronograma completo

Crimen de Miguel Coria: la familia rechaza la libertad del acusado

Lo que se lee ahora
Justicia por Miguel Coria (Foto: Angirü Bolivia) video
Bolivia.

Crimen de Miguel Coria: la familia rechaza la libertad del acusado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Las frutillas, las más elegidas de la época. video
Jujuy.

Bajó el precio de una de las frutas más elegidas de la época en Jujuy

Aulas
Jujuy.

Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca
Jujuy.

Detuvieron a un jujeño con más de 100 kilos de cocaína en La Quiaca

Se viene el super niño, el fenómeno de fuertes tormentas.
País.

Alerta en Salta por el "Super Niño": prevén tormentas intensas e inundaciones en el verano

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel