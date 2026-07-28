martes 28 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de julio de 2026 - 18:19
Internacional.

Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia: murió su bebé

La familia había arribado desde Bolivia para comenzar una nueva vida. La justicia busca determinar qué ocurrió.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia: su bebé murió tras el largo trayecto.&nbsp;

Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia: su bebé murió tras el largo trayecto. 

Un bebé de un año llegó sin vida a un hospital de Neuquén tras viajar desde Bolivia junto a su familia. La Justicia abrió una investigación y ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.

Lee además
Alto La Sierra, cerca de la frontera con Bolivia (Foto: SALTA mi querida provincia)
País.

Vecinos denuncian sobrevuelos de avionetas en la frontera con Bolivia
Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral. 
Internacional

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral

Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia

La tragedia ocurrió en Centenario, localidad ubicada a 15 kilómetros de Neuquén capital, cuando una familia de Potosí llegaba a la zona con planes de instalarse.

De acuerdo con Centenario Digital, los padres contaron que el viaje comenzó el martes. Tras arribar a Mendoza y subir a un micro hacia Neuquén, notaron en pleno trayecto que el bebé no respiraba.

Desesperados por la situación, los padres recibieron la ayuda de un conductor que los llevó hasta el hospital. Al llegar, los médicos constataron que el bebé ya no tenía signos vitales y no observaron heridas a simple vista.

La Policía fue informada desde el hospital y efectivos de la Comisaría N.º 52 se hicieron presentes minutos después. El procedimiento se inició de inmediato para preservar el lugar y avanzar con las pericias correspondientes.

De acuerdo con Centenario Digital, la familia provenía de Potosí y estaba conformada por una pareja y siete niños. Habían emprendido el viaje hacia Neuquén con la expectativa de conseguir trabajo y poder instalarse en una chacra de la zona, donde planeaban iniciar una nueva vida tras dejar Bolivia.

Medicina Legal intervino en el procedimiento inicial y, tras la orden judicial correspondiente, el cuerpo fue derivado a la morgue para la realización de la autopsia dispuesta por la fiscalía.

Qué dijo la autopsia

Según los primeros resultados de la autopsia, el cuerpo del menor no presentaba signos de violencia o criminalidad, por lo que la investigación descartó inicialmente la participación de terceros.

A partir de los resultados forenses, la Justicia dejó de considerar como principal línea investigativa la posibilidad de un hecho criminal y apunta a un fallecimiento por causas naturales vinculadas al delicado estado de salud del niño. El cuerpo fue restituido a sus familiares este lunes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vecinos denuncian sobrevuelos de avionetas en la frontera con Bolivia

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral

Bodegas, buena comida y precios accesibles: por qué Tarija atrae cada vez más turistas

Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa

Bolivia: arrestaron a un responsable por los incendios forestales registrados en Tarija

Lo que se lee ahora
Terremoto en Japón. video
Mundo.

Un terremoto sacudió Japón y emitieron alerta de tsunami

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por fuertes vientos en Jujuy.
SMN.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: a qué hora, zonas afectadas y cómo estará el tiempo

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño
Ruta 52.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto. 
Juego

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto: cuánto se puede ganar

 Foto generada con IA  video
SMN.

¿Qué día llegará a 31°C en Jujuy? El viento norte hará subir la temperatura esta semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel