Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia: murió su bebé

Una familia de Bolivia llegó por trabajo y sufrió una tragedia: su bebé murió tras el largo trayecto.

Un bebé de un año llegó sin vida a un hospital de Neuquén tras viajar desde Bolivia junto a su familia. La Justicia abrió una investigación y ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.

La tragedia ocurrió en Centenario , localidad ubicada a 15 kilómetros de Neuquén capital, cuando una familia de Potosí llegaba a la zona con planes de instalarse .

De acuerdo con Centenario Digital, los padres contaron que el viaje comenzó el martes . Tras arribar a Mendoza y subir a un micro hacia Neuquén, notaron en pleno trayecto que el bebé no respiraba .

Desesperados por la situación, los padres recibieron la ayuda de un conductor que los llevó hasta el hospital. Al llegar, los médicos constataron que el bebé ya no tenía signos vitales y no observaron heridas a simple vista.

La Policía fue informada desde el hospital y efectivos de la Comisaría N.º 52 se hicieron presentes minutos después. El procedimiento se inició de inmediato para preservar el lugar y avanzar con las pericias correspondientes.

De acuerdo con Centenario Digital, la familia provenía de Potosí y estaba conformada por una pareja y siete niños. Habían emprendido el viaje hacia Neuquén con la expectativa de conseguir trabajo y poder instalarse en una chacra de la zona, donde planeaban iniciar una nueva vida tras dejar Bolivia.

Medicina Legal intervino en el procedimiento inicial y, tras la orden judicial correspondiente, el cuerpo fue derivado a la morgue para la realización de la autopsia dispuesta por la fiscalía.

Qué dijo la autopsia

Según los primeros resultados de la autopsia, el cuerpo del menor no presentaba signos de violencia o criminalidad, por lo que la investigación descartó inicialmente la participación de terceros.

A partir de los resultados forenses, la Justicia dejó de considerar como principal línea investigativa la posibilidad de un hecho criminal y apunta a un fallecimiento por causas naturales vinculadas al delicado estado de salud del niño. El cuerpo fue restituido a sus familiares este lunes.