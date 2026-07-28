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28 de julio de 2026 - 09:08
Mundo.

Un terremoto sacudió Japón y emitieron alerta de tsunami

El fuerte sismo afectó el suroeste de Japón, provocó cortes de energía en unos 40.000 hogares y obligó a suspender los servicios ferroviarios en la isla de Kyushu.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Terremoto en Japón.

Terremoto en Japón.

Un terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón, provocó cortes de energía en alrededor de 40.000 hogares, obligó a suspender los servicios ferroviarios en la isla de Kyushu y llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami y advertencias por posibles réplicas.

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El movimiento sísmico se registró a las 16:27 (hora local) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el valor más alto de ese sistema de medición de ese país, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Emitieron una alerta de tsunami

Tras el terremoto, la JMA advirtió sobre la posibilidad de un tsunami de hasta un metro de altura, con llegada prevista para poco después de las 17 (hora local).

La alerta alcanzó a varias zonas costeras del suroeste del país, mientras que la cadena pública NHK informó que olas de esa magnitud podrían haber llegado a algunos sectores poco después de emitirse la advertencia.

Además, el Gobierno japonés activó alertas sísmicas de emergencia para las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, todas ubicadas en la isla de Kyushu.

Cortes de luz y suspensión del transporte

Como consecuencia del sismo, la empresa Kyushu Electric Power informó que unos 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico.

Por su parte, la compañía ferroviaria JR Kyushu suspendió todos sus servicios, incluidos los trenes bala de alta velocidad, mientras se realizan inspecciones de seguridad en las vías.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas fatales ni daños materiales de consideración.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares ubicadas en la zona afectada.

También hubo impacto en la industria

El terremoto también generó preocupación en el sector industrial. Empresas como Sony y TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, poseen plantas en la región afectada.

Desde Sony informaron que evaluaban la situación de sus instalaciones, mientras que TSMC no emitió declaraciones inmediatas.

Uno de los países con mayor actividad sísmica

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, donde convergen cuatro grandes placas tectónicas.

El país registra alrededor del 20% de los terremotos de magnitud 6 o superior que ocurren en el mundo y experimenta movimientos sísmicos con gran frecuencia.

La población japonesa aún recuerda el devastador terremoto y tsunami de 2011, de magnitud 9,0, que dejó cerca de 18.500 muertos y desaparecidos y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima, uno de los mayores desastres de la historia reciente del país.

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