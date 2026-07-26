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26 de julio de 2026 - 18:58
Mundo.

Atentado durante una marcha del Orgullo en Berlín: murió el presunto autor

El presunto autor del atentado que dejó un muerto y 29 heridos durante la marcha del Orgullo en Berlín fue abatido por la Policía tras un operativo de búsqueda.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Atentado en Berlín&nbsp;

Atentado en Berlín 

El joven señalado como responsable del atentado mediante atropello múltiple ocurrido durante una jornada del Orgullo LGTBI en Berlín fue abatido por la Policía alemana durante un operativo de búsqueda. El ataque dejó una persona fallecida y 29 heridos.

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El sospechoso fue localizado y murió tras un tiroteo con la Policía

La Policía de Berlín confirmó que Abdul Ballout, de 21 años y origen libanés, murió durante un procedimiento realizado en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital alemana.

Según explicó el portavoz policial Florian Nath, el joven fue encontrado en una zona de parcelas ajardinadas. “El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos”, indicó, por lo que los agentes dispararon.

Ballout sufrió heridas graves y, aunque los médicos de emergencia intentaron reanimarlo, falleció en el lugar.

El ataque ocurrió cerca de la marcha del Orgullo

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, a pocos metros del final del recorrido de la marcha del Orgullo y del escenario principal ubicado en las inmediaciones de la Puerta de Brandeburgo.

Un vehículo blanco embistió a varias personas y terminó chocando contra un árbol. La Policía informó que una o más personas abandonaron el rodado y escaparon del lugar. Además, se reportaron heridos por arma blanca.

Inicialmente se informó de una persona fallecida y 16 heridos, pero posteriormente la cifra ascendió a 29 personas afectadas, entre ellas algunas con heridas de gravedad.

Los antecedentes del presunto atacante

De acuerdo con medios alemanes como Der Spiegel y Bild, Ballout había intentado incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y viajar a Siria en 2025, aunque fue detenido en Líbano durante el trayecto.

Tras cumplir una condena en ese país, regresó a Alemania, donde fue detenido y posteriormente condenado por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado.

Según los registros judiciales difundidos por la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación, también contaba con antecedentes por lesiones y extorsión cometidas años atrás.

Investigación abierta sobre el ataque

Las autoridades alemanas continúan con la investigación para determinar las circunstancias del atentado y establecer si el joven actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.

El vehículo utilizado, una minivan Citroën Spacetourer con matrícula de Berlín, permanecía en el lugar del hecho con daños visibles tras el impacto contra el árbol.

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