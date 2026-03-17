Quién es Mohsen Rezai, el nuevo asesor militar de Irán acusado en el atentado a la AMIA

Rezai tiene una orden de captura internacional por su presunta vinculación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos

El ex jefe de la Guardia Revolucionaria iraní fue designado en plena crisis regional y sigue bajo alerta roja de Interpol por la AMIA.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, nombró a Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar, en medio de la escalada del conflicto regional. La designación fue reportada por la agencia iraní Mehr y replicada por medios internacionales este lunes y martes.

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El dato no pasó desapercibido en la Argentina. Rezai es uno de los ex funcionarios iraníes más vinculados por la Justicia argentina a la investigación del atentado contra la AMIA , el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La causa judicial lo mantiene entre los acusados históricos del expediente.

Nacido en 1954 en la provincia de Juzestán, Rezai inició su militancia política en su juventud. A los 17 años fue detenido, interrogado y torturado por la policía secreta SAVAK durante la monarquía Pahlavi, y permaneció encarcelado durante varios meses. Posteriormente se trasladó a Teherán, donde estudió Ingeniería mecánica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán mientras participaba en actividades clandestinas.

Tras la Revolución Islámica de 1979, su grupo Mansurún se integró junto a otras organizaciones en la estructura de los Muyahidines de la Revolución Islámica, donde pasó a formar parte del comité central. Durante los años siguientes consolidó su carrera dentro del aparato militar, hasta convertirse en uno de los principales jefes de la Guardia Revolucionaria del régimen ayatollah.

Durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), desempeñó funciones dentro del aparato militar iraní. Posteriormente orientó su formación hacia la economía, área en la que obtuvo un doctorado en la Universidad de Teherán y desarrolló actividad académica como profesor en la Universidad Militar Imam Husein. También participó en la fundación de esta institución.

En el ámbito político, Rezai fue candidato en varias elecciones presidenciales, en 2005, 2009, 2013 y 2021, siempre dentro del sector conservador. Su trayectoria combina roles militares, académicos y gubernamentales, en una carrera marcada por su cercanía al núcleo de poder de la República Islámica.

image Rezai tiene una orden de captura internacional por su presunta vinculación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos

Qué cargo ocupa ahora en Irán

Rezai fue designado como nuevo asesor militar del líder supremo iraní en un momento de fuerte reconfiguración del poder dentro del régimen, tras la muerte de Ali Khamenei y en plena guerra regional. Reuters informó además que el nuevo esquema de poder en Irán quedó muy influido por la Guardia Revolucionaria, organización que Rezai comandó durante años.

Su figura tiene peso propio dentro del aparato iraní. Antes de este nuevo cargo, fue jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y ocupó distintos puestos de relevancia política y estratégica en el régimen. Ese recorrido es uno de los elementos que explican por qué su nombre vuelve a generar repercusión internacional con cada ascenso dentro de la estructura de mando iraní.

Qué relación tiene con el atentado a la AMIA

En la causa AMIA, Mohsen Rezai figura entre los iraníes acusados de haber participado en la decisión política que derivó en el atentado. La Unidad Fiscal AMIA sostuvo en distintos informes que la investigación argentina atribuye a la cúpula del régimen iraní de entonces la planificación del ataque y a Hezbollah su ejecución.

Interpol mantiene desde 2007 las notificaciones rojas pedidas por Argentina para varios imputados iraníes del caso, entre ellos Mohsen Rezai. Esa decisión fue ratificada en su momento por la Asamblea General del organismo internacional.

La persistencia de esa alerta es uno de los puntos más sensibles del expediente. Aunque Irán rechaza las acusaciones argentinas, la Justicia local siguió sosteniendo durante años que Rezai integra el grupo de sospechosos centrales por el atentado.

Qué pasa hoy con la causa judicial en la Argentina

La causa AMIA tuvo novedades recientes. En abril de 2025, la UFI AMIA pidió avanzar con el juicio en ausencia para diez prófugos, con el objetivo de que la Justicia argentina pudiera seguir el proceso pese a que los acusados no estén sometidos al tribunal.

Además, a comienzos de marzo de 2026, el fiscal Sebastián Basso amplió la acusación contra la cúpula iraní y pidió nuevas medidas, entre ellas la captura internacional de otro alto jerarca del régimen. Ese movimiento volvió a colocar en agenda el entramado político del atentado y el rol adjudicado a los funcionarios iraníes de la época.

En ese contexto, el ascenso de Rezai dentro del aparato de poder iraní vuelve a tener impacto en la Argentina, no solo por su peso político actual, sino también porque su nombre sigue atado a uno de los expedientes judiciales más graves y sensibles de la historia del país.

(Con información de Europa Press)