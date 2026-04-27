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27 de abril de 2026 - 21:13
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La Justicia imputó al sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump

Cole Tomas Allen fue imputado por intento de asesinato contra Donald Trump tras intentar ingresar armado a la cena de corresponsales en Washington.

La Justicia imputó al sospechoso de intentar asesinar aDonald Trump

La Justicia imputó al sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump

La Justicia de Estados Unidos imputó a Cole Tomas Allen por intento de asesinato contra Donald Trump, luego de que el hombre intentara irrumpir armado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en Washington. El presidente resultó ileso y el acusado quedó detenido a la espera de nuevas audiencias.

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Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California, fue acusado formalmente este lunes en un tribunal federal. Además del cargo por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, enfrenta imputaciones por transporte de arma de fuego y municiones con intención de cometer un delito grave, y por disparar un arma durante un delito violento.

Durante la audiencia, su defensa remarcó que el acusado no tiene antecedentes penales y sostuvo que “se le presume inocente en este momento”. La Justicia ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.

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Cómo fue el ataque en la cena de corresponsales

Según documentos judiciales, Allen habría planificado el ataque durante varias semanas. El 6 de abril reservó una habitación en el Washington Hilton, el hotel donde se realizaría la cena, y luego viajó en tren desde California hasta Washington. Se registró en el hotel el 24 de abril, un día antes del evento.

El sábado por la noche, alrededor de las 20.40, el acusado se acercó a un control de seguridad del hotel que conducía al salón principal. De acuerdo con el Departamento de Justicia, corrió a través del detector de metales con un arma larga en la mano.

En ese momento, personal del Servicio Secreto escuchó un disparo. Un agente que llevaba chaleco balístico recibió un impacto en el pecho, pero sobrevivió. Luego, el efectivo respondió con su arma reglamentaria y disparó varias veces contra Allen, quien cayó al suelo y sufrió heridas menores, aunque no fue alcanzado por los disparos.

Tras reducirlo, los agentes determinaron que llevaba una escopeta calibre 12 y una pistola semiautomática calibre .38. Trump fue evacuado ileso del escenario mientras los invitados se refugiaban debajo de las mesas.

La investigación sobre el posible motivo

Las autoridades federales presentaron una declaración jurada con detalles de la planificación y del posible motivo del ataque. Según la investigación, Allen envió un correo electrónico a familiares y a un exempleador en el que se describía como un “asesino federal amistoso” y hacía referencia a agravios personales vinculados con acciones del gobierno de Trump.

El mensaje, incluido en el expediente, mezclaba confesiones, disculpas y explicaciones sobre el ataque. Después de ser arrestado, Allen invocó su derecho constitucional a guardar silencio. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la noche fue “arruinada por un individuo anti-Trump enloquecido” que atravesó el país con la intención de asesinar al presidente y a funcionarios de la administración.

Quién es Cole Tomas Allen

Los registros públicos citados por agencias internacionales indican que Allen es tutor, tiene formación académica y desarrolló videojuegos de manera aficionada. Se graduó en Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de California y obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

También aparece vinculado en redes sociales a actividades estudiantiles y a una fraternidad cristiana. Los registros de votantes lo asocian con una dirección en Torrance, California, y se conoció que realizó una pequeña donación a un comité demócrata en apoyo a Kamala Harris.

El Gobierno prometió “rendición de cuentas rápida”

El ataque provocó la cancelación de la cena de corresponsales, la primera a la que Trump asistía como presidente. Desde el Departamento de Justicia aseguraron que buscarán una “rendición de cuentas rápida” y remarcaron que la violencia “no tiene lugar en la vida cívica”.

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