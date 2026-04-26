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26 de abril de 2026 - 09:31
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Donald Trump fue evacuado de emergencia en una cena tras un tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de emergencia en medio de una cena en la Casa Blanca tras un tiroteo. Resultó ileso.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Donald Trump fue evacuado de emergencia en una cena tras un tiroteo

Donald Trump fue evacuado de emergencia en una cena tras un tiroteo

Un tiroteo interrumpió este sábado la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. El presidente Donald Trump fue evacuado junto a la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance, sin que ninguno resultara herido. El sospechoso fue detenido y, según informaron las autoridades, es residente de California.

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Disparos en medio de la cena

El incidente ocurrió cuando la velada recién comenzaba. Los asistentes se encontraban en pleno servicio de la cena cuando un equipo de seguridad irrumpió en el salón de baile y ordenó a todos tirarse al suelo. Testigos indicaron haber escuchado entre cinco y ocho disparos.

La escena fue de caos: periodistas vestidos de gala se refugiaron debajo de las mesas mientras el personal intentaba resguardarse. En cuestión de segundos, agentes armados ingresaron al lugar y se dirigieron hacia el estrado donde minutos antes se encontraba el mandatario.

Rápido despliegue de seguridad

El Servicio Secreto activó de inmediato el protocolo de emergencia. Equipos tácticos tomaron posiciones dentro del salón, mientras efectivos de la Guardia Nacional se desplegaban en el edificio. Las puertas fueron bloqueadas y se permitió la salida de los asistentes, aunque sin posibilidad de reingreso.

Entre los evacuados también se encontraban altos funcionarios del gobierno estadounidense, como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Donald Trump fue evacuado de emergencia en una cena tras un tiroteo
Donald Trump fue evacuado de emergencia en una cena tras un tiroteo

Donald Trump fue evacuado de emergencia en una cena tras un tiroteo

Un agente herido y salvado por su chaleco

Tras ser trasladado a la Casa Blanca, Trump brindó declaraciones en las que confirmó que un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala, aunque su vida no corre peligro gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto.

“El disparo fue a corta distancia con un arma muy poderosa, pero el chaleco hizo su trabajo”, señaló el mandatario, quien aseguró haber hablado con el agente y destacó su buen estado de ánimo.

El sospechoso y la investigación

El FBI confirmó la detención del atacante, a quien Trump calificó como un “aspirante a asesino” y una “persona muy enferma”. Según indicó el presidente, el sospechoso es residente del estado de California.

Las fuerzas de seguridad continúan investigando las circunstancias del ataque, mientras la Policía Metropolitana de Washington trabaja en conjunto con agencias federales para esclarecer el hecho.

Reacción del presidente y continuidad del evento

Apenas media hora después del incidente, Trump utilizó la red social Truth Social para destacar la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y confirmar la detención del tirador. Además, expresó su intención de que el evento continuara.

Más tarde, el presidente anunció que la cena será reprogramada dentro de 30 días y prometió que se realizará “más grande y mejor”. “No vamos a dejar que nadie se apodere de nuestra sociedad”, afirmó.

Un evento de alto perfil bajo cuestionamiento

La cena de corresponsales, que reúne a periodistas, figuras públicas y líderes políticos, marcaba la primera de Trump en este evento durante su segundo mandato. El mandatario había ingresado al salón al ritmo de “Hail to the Chief” y se preparaba para brindar su discurso cuando se produjo el ataque.

Tras lo ocurrido, Trump también cuestionó las condiciones de seguridad del hotel, señalando que “no es un edificio particularmente seguro”, y volvió a impulsar la idea de construir un salón de eventos en la Casa Blanca con mayores medidas de protección.

El episodio reabre el debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos y vuelve a poner en foco los riesgos que enfrentan figuras políticas en el país.

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