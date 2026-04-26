Quién es Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego en la cena a la que asistió Donald Trump

Los servicios secretos de Estados Unidos detuvieron a un hombre de 31 años , identificado por medios como Tomas Colen Allen, residente en Torrance, California, quien intentó ingresar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba presente Donald Trump y su vicepresidente.

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El episodio ocurrió en un pasillo del hotel Washington Hilton, en Washington D.C., donde se realizaba la tradicional cena de periodistas. Tras los disparos, el mandatario estadounidense y otros asistentes fueron evacuados por los agentes de seguridad.

Según la información difundida por medios internacionales, el detenido fue identificado como Cole Tomas Allen. Tiene 31 años, vive en Torrance, California, y estudió ingeniería en el Instituto Tecnológico de California, conocido como Caltech.

También realizó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, y durante sus estudios obtuvo una beca de investigación en la NASA en 2014.

De acuerdo con los datos que trascendieron de su perfil laboral, Allen figuraba como desarrollador de videojuegos independiente y trabajaba como profesor en una empresa de tutorías privadas de Estados Unidos, llamada C2 Education. Incluso, en 2024 habría sido reconocido como “tutor del mes” por su desempeño.

Cole Tomas Allen, el hombre que intentó asesinar a Donald Trump

Cómo fue el ataque en el hotel Washington Hilton

El tiroteo se produjo en el sector de seguridad del hotel, cerca del ingreso al salón donde se desarrollaba la cena. De acuerdo con los primeros reportes, Allen era huésped del lugar, lo que explicaría cómo logró acceder al recinto.

Las autoridades indicaron que el sospechoso tenía varias armas y fue reducido por agentes del Servicio Secreto. Donald Trump afirmó luego del episodio que “todo está bajo control” y sostuvo que el agresor actuó como un “lobo solitario”.

El mandatario también señaló que el atacante se encontraba a unos 45 metros del salón principal y remarcó que el lugar donde estaban los asistentes era “una habitación muy segura”.

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The shooter at the White House Correspondents’ Dinner has been named Cole Tomas Allen, 31, from Torrance, California.



He ran towards the security checkpoint inside the Washington Hilton, armed with a shotgun, handgun, and knives. He fired shots and hit one Secret



1/2 pic.twitter.com/Rr4WNbvqKE — Terror Alerts (@Terroralerts007) April 26, 2026

Un agente fue herido y el detenido quedó bajo custodia

Durante el procedimiento, uno de los efectivos recibió un disparo a quemarropa y fue trasladado a un hospital. Según informaron, se encuentra en buen estado de salud porque llevaba puesto un chaleco antibalas al momento del ataque.

Allen también fue trasladado a un hospital local y quedó bajo observación. La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, confirmó que el detenido permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

Qué cargos enfrentará Cole Tomas Allen

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, informó que el acusado enfrentará cargos federales por uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Además, no se descarta que se sumen nuevas acusaciones a medida que avance la causa.

Las autoridades investigan cuál fue el objetivo principal del ataque y si el agresor intentaba llegar hasta el salón donde se encontraba Trump. Por el momento, los investigadores sostienen que actuó solo y que no existe una amenaza activa para el público.