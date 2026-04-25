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25 de abril de 2026 - 12:59
Mundo.

Tensión global y Malvinas: qué puede cambiar para la Argentina

Un documento filtrado abre expectativas en Argentina, que sostiene su reclamo de soberanía con respaldo de la ONU

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Tensión global y Malvinas: qué puede cambiar para la Argentina

Tensión global y Malvinas: qué puede cambiar para la Argentina

El Gobierno argentino observa con expectativa y cautela un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. La situación surge tras la difusión de un documento interno del Pentágono que menciona una revisión del apoyo diplomático a reclamos europeos.

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La información, publicada por la agencia Reuters, ubica el tema en el centro del debate geopolítico. El texto alude a decisiones que evalúa la administración de Donald Trump en el marco de tensiones con aliados de la OTAN.

Desde la Casa Rosada siguen el tema con prudencia. Funcionarios remarcan que cualquier movimiento internacional que favorezca el diálogo entre las partes resulta relevante para la Argentina.

La posición oficial y el respaldo internacional

El presidente Javier Milei reafirmó el reclamo argentino y destacó la necesidad de avanzar con una estrategia basada en el diálogo. En declaraciones públicas, sostuvo que la soberanía se defiende con una política exterior activa en todos los foros internacionales.

En la misma línea, el canciller Pablo Quirno ratificó los derechos argentinos sobre las islas y los espacios marítimos circundantes. El funcionario recordó que la ocupación británica de 1833 constituye un antecedente central en el reclamo histórico.

La postura argentina se apoya en la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía. La Resolución 2065 establece la necesidad de una negociación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido.

Tensiones globales y su impacto en Malvinas

El documento filtrado menciona posibles medidas de Washington frente a países europeos que no respaldan acciones militares en Medio Oriente. En ese contexto, aparece la posibilidad de revisar apoyos diplomáticos a territorios en disputa.

El trasfondo incluye diferencias entre la administración estadounidense y el gobierno británico encabezado por Keir Starmer. Las decisiones en materia de defensa y cooperación militar generan fricciones que impactan en la agenda internacional.

Para la Argentina, cualquier modificación en la posición de Estados Unidos puede influir en el escenario diplomático. Sin embargo, la estrategia oficial mantiene el eje en el reclamo sostenido ante organismos internacionales.

Argumentos históricos y jurídicos del reclamo argentino

El planteo argentino sobre Malvinas se basa en fundamentos históricos, geográficos y jurídicos. El país sostiene que el Reino Unido ocupa el territorio desde 1833 tras un acto de fuerza.

En el plano internacional, la ONU reconoce la disputa e impulsa instancias de diálogo. También existen resoluciones posteriores que llaman a evitar cambios unilaterales en la situación del archipiélago.

El debate incluye la discusión sobre el principio de autodeterminación. La Argentina sostiene que no corresponde aplicarlo en este caso, al tratarse de una población implantada tras la ocupación británica.

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