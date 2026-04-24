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24 de abril de 2026 - 19:11
País.

El Gobierno le respondió al Reino Unido por la Islas Malvinas: "Fueron, son y serán argentinas"

El Gobierno argentino reafirmó la histórica posición del país respecto de sus derechos sobre las Islas Malvinas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
ElGobierno le respondió al Reino Unido por la Islas Malvinas

El Gobierno le respondió al Reino Unido por la Islas Malvinas

El presidente Javier Milei y el canciller argentino, Pablo Quirno, reafirmaron la posición del país respecto de sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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Que dijo Quirno sobre las Islas Malvinas

En su comunicado, Quirno sostuvo que la Argentina “reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Recordó que la ocupación británica de 1833 constituyó “un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”.

El canciller subrayó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía y, mediante la Resolución 2065 (XX), instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de negociaciones bilaterales.

Quirno dijo que el llamado de la ONU fue reiterado por organismos multilaterales y regionales como el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la OEA, el Mercosur, la CELAC, el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China.

Pablo Quirno
Pablo Quirno y la respuesta por la Islas Malvinas

Pablo Quirno y la respuesta por la Islas Malvinas

El diplomático rechazó la argumentación británica basada en el principio de libre determinación de los pueblos. “Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas”.

Para Quirno, “no resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte”, por lo que carece de validez el referéndum celebrado en las islas en 2013.

Quirno denunció las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, y advirtió que estas acciones buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas.

Islas Malvinas
Por qué las Islas Malvinas son argentinas

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El canciller concluyó el mensaje reiterando la disposición de la Argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para dar fin a la disputa y a la situación colonial, y agradeció el apoyo recibido de la comunidad internacional en defensa de la soberanía nacional sobre las islas y los espacios marítimos.

Qué dijeron desde el Reino Unido

El vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo: “Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido".

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