Aseguran que Estados Unidos cambiaría su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas

Un correo interno del Pentágono que se filtró reveló las opciones que evalúa Estados Unidos frente a la falta de respaldo de algunos países europeos a las acciones militares en el conflicto con Irán . Entre esas alternativas, se contempla revisar el apoyo diplomático histórico de Washington a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

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En concreto, el documento incorpora dentro de las eventuales medidas de respuesta del gobierno de Donald Trump la posibilidad de revisar el respaldo diplomático de Estados Unidos a los reclamos europeos sobre lo que denomina “ posesiones imperiales ”, con especial mención a las Islas Malvinas , actualmente bajo administración del Reino Unido pero reclamadas por Argentina .

Por su parte, el Departamento de Estado señala en su página oficial que las islas se encuentran bajo control británico , aunque al mismo tiempo reconoce la postura reivindicatoria argentina . La versión sobre esta eventual iniciativa fue difundida por diversos medios del Reino Unido , entre ellos The Sun , The Telegraph , Daily Mail , The Independent y The Guardian .

Desde el comienzo del conflicto armado en Medio Oriente , Trump expresó en varias ocasiones su descontento con el primer ministro británico Keir Starmer y llegó incluso a calificarlo de cobarde por su negativa a involucrarse en la ofensiva contra Irán .

En mayo comenzará Daga Atlántica, un ejercicio militar conjunto sin precedentes que comenzará en mayo y se extenderá por 42 días.

Otro factor relevante es la buena relación entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump. En ese contexto, el subsecretario de Estado para Asuntos de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, durante una visita al país que finalizó esta semana, destacó el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán”.

Al mismo tiempo, adelantó que Estados Unidos incrementará el apoyo en materia de equipamiento militar, capacidades de ciberdefensa y programas de entrenamiento conjunto para las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

En ese marco, en mayo dará inicio el ejercicio militar combinado “Daga Atlántica”, una maniobra sin precedentes que se desarrollará durante 42 días, con etapas tanto tácticas como operativas, y tendrá lugar en las bases de Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba.

Tensión diplomática y posicionamientos cruzados por Medio Oriente

Por otra parte, en las últimas semanas Trump cuestionó de forma pública a los aliados europeos por no sumarse al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información difundida por Reuters, la Casa Blanca expresó un creciente malestar frente a la negativa de distintos socios internacionales a otorgar permisos de acceso, establecimiento y sobrevuelo (ABO) a las fuerzas militares estadounidenses.

El mensaje interno, que circula en los niveles más altos del Pentágono, señala que Estados Unidos evalúa incluso la posibilidad de excluir a España de la OTAN, luego de la decisión del presidente Pedro Sánchez de impedir el uso de sus bases militares y su espacio aéreo para eventuales operaciones contra Irán, una postura que generó fuerte irritación en Washington.

Un informe filtrado del Pentágono indica que la decisión sería una represalia ante la falta de respaldo de Gran Bretaña a las operaciones militares contra Irán.

Actualmente, Estados Unidos dispone de dos instalaciones estratégicas en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Advertencias de Washington y reconfiguración de alianzas militares

DiNanno, quien depende del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desarrolló una agenda intensa durante su visita a la Argentina. En ese marco, se reunió con el ministro de Defensa, Carlos Presti, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Además, mantuvo contactos con representantes de la Cancillería y con el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro.

A lo largo de su estadía en el país, también visitó el Centro Nacional Antiterrorista, la sede de la AMIA y ofreció una conferencia de prensa en la residencia del embajador estadounidense, Peter Lamelas.

Según lo reportado por Reuters, el gobierno de Estados Unidos viene manifestando una creciente inquietud ante la negativa de varios países aliados a autorizar permisos de acceso, uso de bases y sobrevuelo (ABO) para sus fuerzas armadas.

Según Reuters, Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

Un correo interno que circula en los niveles más altos del Pentágono señala que Washington incluso evalúa la posibilidad de suspender a España dentro de la OTAN, luego de que el presidente Pedro Sánchez rechazara permitir el uso de instalaciones militares y del espacio aéreo español para eventuales ataques contra Irán, una decisión que generó fuerte malestar en la capital estadounidense.

Preocupación estratégica por la expansión china en América Latina

En paralelo, un informe del Congreso de Estados Unidos publicado a fines de febrero advirtió sobre la expansión de infraestructura espacial china con fines dual —civil y militar— en Argentina. El documento identificó al menos once instalaciones vinculadas a China en territorio argentino, con menciones específicas a Neuquén, San Juan y Santa Cruz, además de referencias a otros países de la región como Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

A finales de febrero de este año, el Congreso de EEUU difundió un alarmante informe sobre infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina.

“Yo entiendo que tanto Estados Unidos como Argentina tienen una relación comercial muy compleja con los chinos. Tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con nuestros intereses de seguridad nacional. Es un verdadero reto para nosotros, pero el Presidente (por Trump) va a viajar allí dentro de un par de semanas, y somos optimistas en cuanto a que podremos equilibrar ambos aspectos”, resaltó.

A su vez, y ante la consulta de la prensa, afirmó: “Tanto el Presidente Trump como el Presidente Milei tienen el compromiso de enfrentar los retos de seguridad en la región. Sobre esos retos específicos, y hemos sido muy claros, hemos utilizado las facultades que tenemos en el Departamento de Estado para designar a los narcoterroristas como terroristas. Eso desbloquea una enorme cantidad de recursos y herramientas que, hasta que emprendimos esa iniciativa, no estaban disponibles para los Estados Unidos”.

El documento incluye entre las posibles represalias del gobierno de Donald Trump la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre "posesiones imperiales".

Y agregó: “Tendremos un aumento significativo de recursos en el futuro para desmantelar agresivamente el crimen organizado transnacional. Lo haremos en estrecha alineación no solo con Argentina, sino con nuestros otros socios regionales”. En esta línea, indicó que habrá más presencia del FBI y la DEA, junto con incremento de asistencia técnica, capacitación y equipamiento para las autoridades argentinas.