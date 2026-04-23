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23 de abril de 2026 - 18:19
Amor.

Guido Süller se casó con un jujeño en Brasil: todos los detalles

El mediático dio el “sí” en Buzios con Hernán Sanabria, de 22 años y oriundo de Jujuy. La boda no estaba prevista y sorprendió a todos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Guido Suller se casó con un jujeño
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La pareja viajó a Buzios con la idea de disfrutar unos días de relax, pero el clima romántico del destino los llevó a dar un paso más. Según contó el propio Süller, el casamiento no formaba parte de los planes iniciales.

“Nos vinimos de viaje y, aunque no lo teníamos pensado, todo fue tan especial que decidimos casarnos”, expresó en una entrevista, todavía emocionado por el momento.

Una historia que nació hace dos años

El vínculo entre Süller y Sanabria comenzó tiempo atrás y, pese a la diferencia de edad —42 años—, ambos aseguran que encontraron un equilibrio en la relación.

El mediático contó que antes de conocer a su actual pareja imaginaba una vejez en soledad, pero su presente cambió por completo. “Hoy tengo un compañero que quiere estar conmigo”, afirmó. Además, destacó el rol que cumple el joven jujeño en su vida cotidiana: “Me aporta energía, alegría y ganas de hacer cosas”.

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Guido Süller se casó con un jujeño en Brasil: todos los detalles

El dato jujeño que llamó la atención

Más allá del casamiento en sí, lo que generó repercusión es el origen de Sanabria. El joven es de Jujuy, un dato que rápidamente despertó interés en redes y medios locales. Süller lo definió como una persona sencilla y con un perfil bajo. “Es alguien que quiere vivir tranquilo y acompañarme”, señaló.

Críticas y respuestas

Como suele ocurrir con su vida personal, la relación no estuvo exenta de comentarios en redes sociales, muchos de ellos vinculados a la diferencia de edad. Frente a eso, Süller salió a responder y defendió a su pareja. Incluso aclaró que el viaje a Brasil fue financiado por Sanabria, desmintiendo versiones sobre un supuesto interés económico.

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