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23 de abril de 2026 - 12:12
Espectáculos.

Lucila Villar, "La Tora", recorrió Jujuy y compartió las fotos

La influencer Lucila Villar compartió imágenes desde Jujuy y despertó interés entre sus seguidores. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La Tora Lucila Villar en las Salinas Grandes.

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En las fotos, la ex participante de Gran Hermano Argentina aparece en las Salinas Grandes. La propia influencer acompañó el contenido con frases breves: “Cositas del mes” y “en el desierto blanco”.

Las postales reflejan parte del recorrido turístico que realizó durante su estadía. Sin brindar mayores detalles sobre el itinerario, las imágenes dejan ver un entorno natural típico del norte jujeño, que suele atraer visitantes por su geografía y contrastes.

Lucila Villar

Salinas Grandes

Las Salinas Grandes son uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. Se trata de un gran salar, es decir, una extensa planicie cubierta de sal que se formó hace miles de años a partir de la evaporación de antiguos lagos.

Ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el límite entre Jujuy y Salta, las Salinas ocupan una superficie de más de 200 kilómetros cuadrados. Su característica principal es el suelo completamente blanco, que refleja la luz del sol y genera un efecto visual muy particular.

El proceso de formación ocurre cuando el agua con minerales queda atrapada en cuencas cerradas. Con el paso del tiempo, el agua se evapora por el clima seco de la región y deja una capa de sal sólida. Esa acumulación da origen al salar que hoy se puede visitar.

Además de su valor turístico, en el lugar también se realiza extracción de sal de manera artesanal e industrial. Comunidades locales trabajan en la zona y forman parte de la actividad económica vinculada a este recurso natural.

Salinas Grandes (4).jpg

¿Quién es Lucila Villar?

Lucila Villar, conocida como “La Tora”, es una influencer y personalidad mediática argentina que alcanzó notoriedad tras su participación en Gran Hermano Argentina. Su paso por el programa la posicionó como una de las figuras más comentadas dentro y fuera de la casa.

Durante el reality, se destacó por su carácter frontal y su fuerte presencia en el juego, lo que generó repercusión entre el público. Esa exposición le permitió ampliar su alcance en redes sociales, donde suma seguidores y comparte contenidos vinculados a su vida cotidiana, viajes y actividades profesionales.

Antes de su participación televisiva, Villar ya tenía presencia en plataformas digitales, aunque fue el programa el que impulsó su perfil a nivel nacional. Desde entonces, mantiene actividad constante como creadora de contenido y figura pública en el ámbito del entretenimiento argentino.

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