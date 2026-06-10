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10 de junio de 2026 - 17:22
Fiesta.

FNE 2026: El Secundario N°50 de Tres Pozos elegirá este jueves a su representante

La elección será el jueves 11 de junio, desde las 18, en el SUM del nuevo edificio del Colegio Secundario N°50. Conocé a las candidatas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Secundario Tres Pozos.

Candidatas Secundario Tres Pozos.

El Colegio Secundario N°50 de Santuario de Tres Pozos realizará la Elección de la Representante 2026 en el marco de la FNE 2026, este jueves 11 de junio, desde las 18 horas, en el SUM del nuevo edificio de la institución.

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La jornada tendrá como protagonistas a los estudiantes, en una celebración marcada por la alegría, la creatividad y el acompañamiento de toda la comunidad.

La elección del Secundario N°50

La actividad se realizará en el SUM del Colegio Secundario N°50, ubicado en Santuario de Tres Pozos. Desde la institución destacaron que será una oportunidad para acompañar a los chicos y chicas en un día importante para el colegio, además de estrenar juntos el nuevo espacio.

La Representante 2025, Laura Ruth Solange Quipildor y el Paje 10, Miqueas Jonatan Alancay Lamas, serán despedidos con agradecimiento por su acompañamiento durante este ciclo.

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Pajes y candidatas

Los pajes son:

  • Amado Alancay

  • Thiago Alancay

  • Valentino Sarapura

  • Dylan Sarapura

  • David Sarapura

Las candidatas son:

  • Shaiel Sarapura

  • Vanina Chaves

  • Antonela Sarapura

  • Flor Cañari

  • Sofía Tolaba

FNE 2026: elecciones que se vienen

Las próximas elecciones programadas son:

  • 10 de junio: Colegio Secundario N.º 54.
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita.
  • 12 de junio: Colegio Secundario N.º 38.
  • 12 de junio: ENET N.º 2.
  • 12 de junio: Colegio Secundario N.º 6.
  • 12 de junio: Bachillerato N.º 6.
  • 12 de junio: Colegio Mayor Jujuy.

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