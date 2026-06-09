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9 de junio de 2026 - 20:14
Fiesta.

FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Mayor Jujuy

La elección se llevará a cabo el viernes 12 de junio y contará con la participación de 16 candidatas que buscan ser la Representante 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Colegio Mayor Jujuy.

Candidatas Colegio Mayor Jujuy.

La Elección Representante 2026 del Colegio Mayor Jujuy se realizará el viernes 12 de junio, desde las 19 horas, en el local bailable Bankat, en el marco del calendario de elecciones de los colegios capitalinos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

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La institución vivirá una jornada especial junto a estudiantes, familias y la comunidad educativa, que acompañarán a las candidatas que buscarán representar al colegio durante una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de la provincia.

La representante saliente es Joaquina Ramírez, quien entregará sus atributos en una noche cargada de emoción y celebración para toda la comunidad educativa.

Las candidatas que participarán de la elección son:

  1. Sol Franck

  2. Martina Aparicio

  3. Alexa Velázquez

  4. Jazmín Mendoza

  5. Pamela Giudice

  6. Eugenia Flores

  7. Maía Cardozo

  8. Valentina Velixsan

  9. Delfina Yáñez

  10. Esmeralda Balderrama

  11. Florencia Mamaní

  12. Lucero Zubia

  13. Sofía Sánchez

  14. Sabrina López

  15. Milagros Segovia

  16. Salomé Tolaba

Elecciones que se vienen en la FNE 2026

10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

12 de junio: Colegio ENET 2

12 de junio: Colegio Secundario Nº6

12 de junio: Colegio Bachillerato 6

12 de junio: Colegio Mayor Jujuy

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