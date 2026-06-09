FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Mayor Jujuy

Candidatas Colegio Mayor Jujuy.

La Elección Representante 2026 del Colegio Mayor Jujuy se realizará el viernes 12 de junio, desde las 19 horas, en el local bailable Bankat, en el marco del calendario de elecciones de los colegios capitalinos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

La institución vivirá una jornada especial junto a estudiantes, familias y la comunidad educativa, que acompañarán a las candidatas que buscarán representar al colegio durante una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de la provincia.

La representante saliente es Joaquina Ramírez, quien entregará sus atributos en una noche cargada de emoción y celebración para toda la comunidad educativa.

Las candidatas del Colegio Mayor Jujuy Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Las candidatas que participarán de la elección son: Sol Franck Martina Aparicio Alexa Velázquez Jazmín Mendoza Pamela Giudice Eugenia Flores Maía Cardozo Valentina Velixsan Delfina Yáñez Esmeralda Balderrama Florencia Mamaní Lucero Zubia Sofía Sánchez Sabrina López Milagros Segovia Salomé Tolaba Elecciones que se vienen en la FNE 2026 10 de junio: Colegio Secundario 54 12 de junio: Colegio Santa Teresita 12 de junio: Colegio Secundario 38 12 de junio: Colegio ENET 2 12 de junio: Colegio Secundario Nº6 12 de junio: Colegio Bachillerato 6 12 de junio: Colegio Mayor Jujuy

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