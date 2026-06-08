FNE 2026: confirmaron la fecha de la Elección Capital

Todas las elegidas en la Elección Capital 2025.

La Elección Capital de la FNE 2026 ya tiene fecha confirmada en San Salvador de Jujuy. El tradicional evento, que reúne a estudiantes de distintos establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy, se realizará el próximo 13 de septiembre, aunque el lugar aún no fue confirmado.

Cuándo es la Elección Capital 2026 El evento se desarrollará el domingo 13 de septiembre y formará parte de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, uno de los encuentro más convocantes de la provincia.

Participarán 59 candidatas Uno de los datos más destacados de la organización es que este año la Elección Capital contará con 59 candidatas. Hasta el momento, 19 establecimientos educativos ya eligieron a sus representantes, mientras que se espera que durante los próximos días la cifra continúe creciendo a medida que avancen las elecciones estudiantiles en las distintas instituciones.

Desde la organización señalaron que se trata de un evento que requiere una importante planificación y coordinación junto a las escuelas participantes para garantizar el normal desarrollo de todas las actividades previstas.

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