Esta noche los chicos del Nacional Nº1 decidieron coronar a Erika Ramirez como su nueva representante de los estudiantes en el marco de la FNE 2026 que está cada vez más cerca. Mientras que el Paje 10 elegido fue Lautaro Sajama.
FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante
FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante
El resto de los nombres de la noche:
La nueva Representante Estudiantil es:
Reina: Erika Yasmin Ramírez
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Primera Princesa: Celina Chauque Vega
Segunda Princesa: Ana Hernaez
Primera Dama de Honor: Luján Valverde Abendaño
Segunda Dama de Honor: Rocío Abigail Correa
Miss Simpatía: Pía Guadalupe Gómez
Miss Elegancia: Luisana Tejada
Embajadora de la Juventud: Sol Smith de Estados Unidos
Chico 10: Lautaro Sajama
Embajador de la Juventud: Kenny Shee de Taiwan
Mención especial: Jackob - Estudiante de intercambio de Austria
Él se llevó todas las miradas
Se trata de Kenny, un estudiante de intercambio oriundo de Taiwán, China. Está en Jujuy estudiando y se animó a postularse para Paje 10 y sorprendió con su baile.
Embed - DE TAIWÁN A LA FNE SIN ESCALAS KENNY LA ROMPIÓ EN EL NACIONAL 1
Una edición especial por los 75 años de la FNE
La edición 2026 tendrá un significado especial para la provincia debido a que la Fiesta Nacional de los Estudiantes cumple 75 años.
En ese contexto, desde el Ente Autárquico Permanente remarcaron que trabajan en distintos puntos vinculados a la organización de una celebración que cada año suma más escuelas, estudiantes y carrozas.
“Es una fiesta cada vez más demandante, más convocante”, expresó a nuestro medio, Leandro Morales, presidente del organismo al referirse al crecimiento que viene teniendo la FNE en las últimas ediciones.
Además, el funcionario detalló que esperan una participación superior a las 85 carrozas para este año.
Las reuniones organizativas continuarán durante las próximas semanas mientras avanzan los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.
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