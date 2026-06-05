FNE 2026: la EET N°2 presentó a sus candidatas

Candidatas Enet 2.

La Escuela de Educación Técnica N°2 vivirá una nueva noche de elección de candidatas el próximo 12 de junio a las 20:30, en Kaos, donde los alumnos participarán de una de las actividades más esperadas dentro del calendario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La propuesta reunirá a familiares, compañeros, docentes y miembros de la comunidad educativa, que acompañarán a las jóvenes durante la presentación.

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Las candidatas de la EET N°2 Según la nómina difundida, las estudiantes que formarán parte de la elección son:

Selena Narvaez

Luisana Zerpa

Ariadna Garcia

Irina Sulca

Morena Gramajo

Fernanda Puca

Mayra Carlos

Aylen Quispe

Rocio Suarez

Abril Mamani

Camila Chorolque

Isabella Barberis

Zoe Andrada

Zaira Abril Caliva

Sabina Diaz

Xiomara Ochoa

Mariana Cruz

Tiziana Zambrano

Ariana Ruiz

Antonella Calizaya

Noemi Gisbert

Brisa Sanchez

Daiana Ramirez

Brisa Llampa

Pilar Tito

Analia Jerez

Martina Barrionuevo

Regina Flores Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva noche rumbo a la FNE La elección de la ENET 2 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil. 5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: Colegio Nacional 1

5 de junio: Colegio La Salle

10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

12 de junio: Colegio ENET 2

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