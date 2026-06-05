FNE 2026: la EET N°2 presentó a sus candidatas

La Escuela de Educación Técnica N°2 vivirá una nueva noche de elección de candidatas el próximo 12 de junio a las 20:30, en Kaos, donde los alumnos participarán de una de las actividades más esperadas dentro del calendario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La propuesta reunirá a familiares, compañeros, docentes y miembros de la comunidad educativa, que acompañarán a las jóvenes durante la presentación.
Las candidatas de la EET N°2
Según la nómina difundida, las estudiantes que formarán parte de la elección son:
- Selena Narvaez
- Luisana Zerpa
- Ariadna Garcia
- Irina Sulca
- Morena Gramajo
- Fernanda Puca
- Mayra Carlos
- Aylen Quispe
- Rocio Suarez
- Abril Mamani
- Camila Chorolque
- Isabella Barberis
- Zoe Andrada
- Zaira Abril Caliva
- Sabina Diaz
- Xiomara Ochoa
- Mariana Cruz
- Tiziana Zambrano
- Ariana Ruiz
- Antonella Calizaya
- Noemi Gisbert
- Brisa Sanchez
- Daiana Ramirez
- Brisa Llampa
- Pilar Tito
- Analia Jerez
- Martina Barrionuevo
- Regina Flores
Una nueva noche rumbo a la FNE
La elección de la ENET 2 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.
- 5 de junio: Colegio Olga Aredez
- 5 de junio: Colegio Nacional 1
- 5 de junio: Colegio La Salle
- 10 de junio: Colegio Secundario 54
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
- 12 de junio: Colegio Secundario 38
- 12 de junio: Colegio ENET 2
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