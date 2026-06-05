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5 de junio de 2026 - 07:20
Jujuy.

FNE 2026: la EET N°2 presentó a sus candidatas

La elección de candidatas de la Escuela de Educación Técnica N°2 se realizará el 12 de junio, desde las 20:30, en Kaos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Enet 2.

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La propuesta reunirá a familiares, compañeros, docentes y miembros de la comunidad educativa, que acompañarán a las jóvenes durante la presentación.

Las candidatas de la EET N°2

Según la nómina difundida, las estudiantes que formarán parte de la elección son:

  • Selena Narvaez
  • Luisana Zerpa
  • Ariadna Garcia
  • Irina Sulca
  • Morena Gramajo
  • Fernanda Puca
  • Mayra Carlos
  • Aylen Quispe
  • Rocio Suarez
  • Abril Mamani
  • Camila Chorolque
  • Isabella Barberis
  • Zoe Andrada
  • Zaira Abril Caliva
  • Sabina Diaz
  • Xiomara Ochoa
  • Mariana Cruz
  • Tiziana Zambrano
  • Ariana Ruiz
  • Antonella Calizaya
  • Noemi Gisbert
  • Brisa Sanchez
  • Daiana Ramirez
  • Brisa Llampa
  • Pilar Tito
  • Analia Jerez
  • Martina Barrionuevo
  • Regina Flores
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Una nueva noche rumbo a la FNE

La elección de la ENET 2 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.

  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: Colegio Nacional 1
  • 5 de junio: Colegio La Salle
  • 10 de junio: Colegio Secundario 54
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38
  • 12 de junio: Colegio ENET 2

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