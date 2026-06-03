FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Nacional N°1

Candidatas Nacional N°1

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y el Nacional N°1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" conocerá este viernes 5 de junio a su nueva Representante. Es por eso, que los clientes de Canal 4 tendrán un beneficio exclusivo y podrán seguir el minuto a minuto del evento que reune a los estudiantes jujeños.

A qué hora es la transmisión de la Elección del Nacional N°1 Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 5 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Colegio N°1 "Teodoro Sánchez de Bustamante". La transmisión se pdorá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

Embed - Candidatas del Nacional 1 para la FNE 2026

Una por una, las candidatas del Nacional N°1 Nicolle Castillo Lara Antonella Julia Gostina Mamani Ludmila Luisana Zoe Condori Nahiara Celeste Abril Soto Elena Angelina Guevara Jaramillo Valentina Luisana Valdez Mara Lujan Lavayen Luna Magali Ovando Koch Celeste Lujan Aramayo Mariana Catalina Villatarco Ana Belen Lucero Amelie Yocelyn Salas Rodriguez Valentina Zoe Corimayo Miranda Mia Abril Zahira Zerpa Florencia Sofia Quiroga Eugenia Jazmin Anze Rodriguez Johanna Virginia Celi Dulce Morena Peynado Estefania Gabriela Mackow Celina Chauque Vega Maria Eugenia Flores Anabella Dalma Chaile Rosario Candela Padilla Melody Sol Ludmila Tupa Angeles Abril Garnica Villafuerte Malen Grisel Ruiz Maria Emilia Rodriguez Sosa Florencia Guadalupe Ola Segovia Carolina Sol Smyth Itati Guadalupe Vargas Selene Nicole Albán Melgarejo Luisana Tejeda Abril Evangelina Ortuño Villafañe Alice Maite Rojas Araya Lamas Lujan Valverde Abendaño Luciana Camila Ocampo Gianella Noemi Posadas Rodriguez Erika Yasmin Ramirez Sol Agustina Ruiz Luz Ana Laura Fernandez Pia Guadalupe Gomez Ana Bianca Hernaez Anahi Nicole Orozco Pia Josefina Leañez Gianella Agostina Serafini Abril del Milagro Barriga Agüero Ana Isabella Jaramillo Dana Micol Juarez Ana Victoria Higueras Rocio Correa Debora Iturbe Maylen Aybar

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