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3 de junio de 2026 - 09:56
FNE 2026.

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Nacional N°1

El Nacional N°1 elegirá este viernes a su nueva Representante por la FNE 2026 y Canal 4 transmitirá en exclusiva para sus clientes el evento.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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A qué hora es la transmisión de la Elección del Nacional N°1

Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 5 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Colegio N°1 "Teodoro Sánchez de Bustamante". La transmisión se pdorá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

Embed - Candidatas del Nacional 1 para la FNE 2026

Una por una, las candidatas del Nacional N°1

  1. Nicolle Castillo Lara
  2. Antonella Julia Gostina Mamani
  3. Ludmila Luisana Zoe Condori
  4. Nahiara Celeste Abril Soto
  5. Elena Angelina Guevara Jaramillo
  6. Valentina Luisana Valdez
  7. Mara Lujan Lavayen
  8. Luna Magali Ovando Koch
  9. Celeste Lujan Aramayo
  10. Mariana Catalina Villatarco
  11. Ana Belen Lucero
  12. Amelie Yocelyn Salas Rodriguez
  13. Valentina Zoe Corimayo Miranda
  14. Mia Abril Zahira Zerpa
  15. Florencia Sofia Quiroga
  16. Eugenia Jazmin Anze Rodriguez
  17. Johanna Virginia Celi
  18. Dulce Morena Peynado
  19. Estefania Gabriela Mackow
  20. Celina Chauque Vega
  21. Maria Eugenia Flores
  22. Anabella Dalma Chaile
  23. Rosario Candela Padilla
  24. Melody Sol Ludmila Tupa
  25. Angeles Abril Garnica Villafuerte
  26. Malen Grisel Ruiz
  27. Maria Emilia Rodriguez Sosa
  28. Florencia Guadalupe Ola Segovia
  29. Carolina Sol Smyth
  30. Itati Guadalupe Vargas
  31. Selene Nicole Albán Melgarejo
  32. Luisana Tejeda
  33. Abril Evangelina Ortuño Villafañe
  34. Alice Maite Rojas Araya Lamas
  35. Lujan Valverde Abendaño
  36. Luciana Camila Ocampo
  37. Gianella Noemi Posadas Rodriguez
  38. Erika Yasmin Ramirez
  39. Sol Agustina Ruiz
  40. Luz Ana Laura Fernandez
  41. Pia Guadalupe Gomez
  42. Ana Bianca Hernaez
  43. Anahi Nicole Orozco
  44. Pia Josefina Leañez
  45. Gianella Agostina Serafini
  46. Abril del Milagro Barriga Agüero
  47. Ana Isabella Jaramillo
  48. Dana Micol Juarez
  49. Ana Victoria Higueras
  50. Rocio Correa
  51. Debora Iturbe
  52. Maylen Aybar

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