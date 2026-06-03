FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo este viernes la Elección del Nacional N°1

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y el Nacional N°1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" conocerá este viernes 5 de junio a su nueva Representante. Es por eso, que los clientes de Canal 4 tendrán un beneficio exclusivo y podrán seguir el minuto a minuto del evento que reune a los estudiantes jujeños.
A qué hora es la transmisión de la Elección del Nacional N°1
Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 5 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Colegio N°1 "Teodoro Sánchez de Bustamante". La transmisión se pdorá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.
Embed - Candidatas del Nacional 1 para la FNE 2026
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