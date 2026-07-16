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16 de julio de 2026 - 20:10
Jujuy.

FNE 2026: el Comercial 1 lanzó una campaña solidaria para ayudar a Cochinoca

Los estudiantes de la promo reciben ropa, calzado, alimentos no perecederos y útiles escolares para acompañar a familias de la localidad. También juntan materiales para la FNE.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Promo 2026 del Comercial 1.

Promo 2026 del Comercial 1.

La Promo 2026 del Comercial 1 lanzó una importante campaña solidaria en la provincia de Jujuy, con el objetivo de reunir donaciones para la localidad de Cochinoca y además conseguir materiales reciclables que serán utilizados durante el fin de semana estudiantil de la FNE 2026.

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Donaciones para todas las edades

Los estudiantes recolectan ropa, calzado, alimentos no perecederos y útiles escolares, elementos que serán entregados en Cochinoca, localidad ubicada a 200 km de Jujuy y a 25 km de Abra Pampa.

Desde la promoción explicaron que la campaña está destinada a personas de todas las edades, debido a que las donaciones serán distribuidas entre los habitantes de la localidad.

Cada aporte permitirá sumar recursos para quienes más los necesitan y fortalecer una iniciativa solidaria organizada por los jóvenes.

Materiales para el fin de semana estudiantil

La Promo 2026 también solicita la colaboración de la comunidad para reunir materiales que serán utilizados en la construcción de la carroza y la napolitana de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Entre los elementos que necesitan se encuentran:

  • Paraguas en buen estado o que puedan ser reparados
  • Latas de gaseosas o cerveza
  • Harina

El número para contactarse con la promo es: 3884329015 (Cande Sandoval)

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