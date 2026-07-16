FNE 2026: el Comercial 1 lanzó una campaña solidaria para ayudar a Cochinoca

La Promo 2026 del Comercial 1 lanzó una importante campaña solidaria en la provincia de Jujuy, con el objetivo de reunir donaciones para la localidad de Cochinoca y además conseguir materiales reciclables que serán utilizados durante el fin de semana estudiantil de la FNE 2026.

Jujuy. FNE 2026: la representante del Comercial 1 dijo "Me quedé en shock"

Estudiantes. FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

La iniciativa continúa el trabajo realizado por los alumnos durante el año pasado, cuando llevaron adelante una colecta de peluches destinados al Hospital de Niños. En esta oportunidad, decidieron ampliar la propuesta y acompañar a toda una comunidad.

Los estudiantes recolectan ropa, calzado, alimentos no perecederos y útiles escolares , elementos que serán entregados en Cochinoca, localidad ubicada a 200 km de Jujuy y a 25 km de Abra Pampa.

Desde la promoción explicaron que la campaña está destinada a personas de todas las edades, debido a que las donaciones serán distribuidas entre los habitantes de la localidad.

Cada aporte permitirá sumar recursos para quienes más los necesitan y fortalecer una iniciativa solidaria organizada por los jóvenes.

Materiales para el fin de semana estudiantil

La Promo 2026 también solicita la colaboración de la comunidad para reunir materiales que serán utilizados en la construcción de la carroza y la napolitana de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Entre los elementos que necesitan se encuentran:

Paraguas en buen estado o que puedan ser reparados

Latas de gaseosas o cerveza

Harina

El número para contactarse con la promo es: 3884329015 (Cande Sandoval)