jueves 09 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de julio de 2026 - 15:34
FNE 2026.

Clara Zamar: "Las críticas en redes pueden hacer muy mal a chicas de nuestra edad"

Clara Zamar compartió cómo está viviendo su experiencia en la FNE 2026 y reflexionó sobre el impacto que generan las críticas en las redes sociales.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Clara Zamar compartió su experiencia en la FNE 2026

Clara Zamar compartió su experiencia en la FNE 2026

Lee además
Fundación Jujuy Vóley sumó nuevos títulos en Santiago del Estero video
Deportes.

Fundación Jujuy Vóley sigue creciendo con títulos, formación y nuevos desafíos
vacaciones de invierno: cordoba y mendoza lideran la venta de pasajes desde jujuy
Viajes.

Vacaciones de invierno: Córdoba y Mendoza lideran la venta de pasajes desde Jujuy

La joven aseguró que fue una experiencia inolvidable y que aún le cuesta creer lo vivido.

"Fue muy emocionante. Compartí muchísimo con mis compañeras y la pasé increíble", expresó.

"Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer" "Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer"

Clara recordó que el momento de la coronación fue uno de los más especiales de su vida.

Además, contó que la emoción fue aún mayor porque la corona le fue entregada por su prima, quien había representado al colegio el año anterior.

"Tenía muchas ganas de llorar, pero me decían que no lo hiciera por el maquillaje", comentó entre risas.

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

La FNE 2026 ya comenzó a unir a las representantes

La estudiante explicó que ya participó de los primeros ensayos junto a las demás representantes de los colegios capitalinos.

Aunque recién empiezan a conocerse, destacó el compañerismo que existe entre todas.

"Espero compartir muchísimo con ellas y llevarme bien con todas", afirmó.

Un proyecto solidario para la Elección Capital

Como parte de la preparación para la Elección Capital, cada representante deberá presentar un proyecto solidario.

En el caso del Colegio Santa Bárbara, la institución mantiene desde hace años un fuerte vínculo con la escuela de Pumahuasi, donde desarrollan distintas acciones solidarias destinadas a los estudiantes.

Su mensaje contra el bullying y las agresiones en redes

Uno de los momentos más importantes de la entrevista llegó cuando Clara fue consultada sobre las críticas que reciben muchas candidatas en las redes sociales.

La representante sostuvo que ese tipo de comentarios pueden afectar seriamente a jóvenes de su edad y pidió mayor responsabilidad al momento de opinar.

"Criticar tanto a chicas de nuestra edad puede llegar a hacer muy mal." "Criticar tanto a chicas de nuestra edad puede llegar a hacer muy mal."

También lamentó que, en muchos casos, quienes realizan esos comentarios sean adultos.

"Es una fiesta para los chicos y muchas veces son personas grandes las que critican. Si hubiera sido una chica de su familia, seguramente no les gustaría que la trataran así."

Clara recordó además que la elección está a cargo de un jurado y no de las propias candidatas.

Antes de presentarse como candidata, Clara habló con sus padres sobre la posibilidad de recibir comentarios negativos.

"Ellos me dijeron que tenía que estar preparada porque las críticas podían aparecer", contó.

Si bien reconoció que leyó algunos comentarios en redes sociales, aseguró que decidió no darles importancia y enfocarse en disfrutar plenamente la experiencia de representar a su colegio.

"Estaba preparada para algo peor. Lo importante es no darles importancia y seguir disfrutando esta fiesta."

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fundación Jujuy Vóley sigue creciendo con títulos, formación y nuevos desafíos

Vacaciones de invierno: Córdoba y Mendoza lideran la venta de pasajes desde Jujuy

Agenda cultural en Tucumán para el fin de semana largo: qué hacer y dónde

Chocolate, bailes patrios y clase abierta en Plaza Belgrano por el 9 de julio

Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

Lo que se lee ahora
Quién fue el representante de Jujuy en el Congreso deTucumán
Jujuy.

Quién fue el representante de Jujuy en el Congreso de Tucumán

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Accidente en Ruta 66 en San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Alto Comedero: un joven borracho perdió el control del auto y terminó contra un poste de luz

25 de mayo en Jujuy: bailaron ballets en la plaza belgrano
Invierno.

Qué hacer en Jujuy este fin de semana largo: la agenda de actividades gratuitas del 9 al 12 de julio

Corte total sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque-Humahuaca
Jujuy.

Humahuaca: trágico accidente sobre la Ruta 9 dejó dos motociclistas fallecidos

Robó en una casa en Ciudad de Nieva
Policiales.

Ciudad de Nieva: entró a robar mientras miraban el partido de la Selección

Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral.
Sociedad.

Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel