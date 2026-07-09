Clara Zamar: "Las críticas en redes pueden hacer muy mal a chicas de nuestra edad"

Clara Zamar compartió su experiencia en la FNE 2026

La nueva representante del Colegio Santa Bárbara, Clara Zamar, visitó los estudios de Canal 4 y compartió cómo vivió la noche en la que fue elegida para representar a su colegio en la FNE 2026.

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La joven aseguró que fue una experiencia inolvidable y que aún le cuesta creer lo vivido.

"Fue muy emocionante. Compartí muchísimo con mis compañeras y la pasé increíble", expresó.

Clara recordó que el momento de la coronación fue uno de los más especiales de su vida.

"Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer"

"Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer"

"Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer" "Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer"

Además, contó que la emoción fue aún mayor porque la corona le fue entregada por su prima, quien había representado al colegio el año anterior.

"Tenía muchas ganas de llorar, pero me decían que no lo hiciera por el maquillaje", comentó entre risas.

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

La FNE 2026 ya comenzó a unir a las representantes

La estudiante explicó que ya participó de los primeros ensayos junto a las demás representantes de los colegios capitalinos.

Aunque recién empiezan a conocerse, destacó el compañerismo que existe entre todas.

"Espero compartir muchísimo con ellas y llevarme bien con todas", afirmó.

Un proyecto solidario para la Elección Capital

Como parte de la preparación para la Elección Capital, cada representante deberá presentar un proyecto solidario.

En el caso del Colegio Santa Bárbara, la institución mantiene desde hace años un fuerte vínculo con la escuela de Pumahuasi, donde desarrollan distintas acciones solidarias destinadas a los estudiantes.

Su mensaje contra el bullying y las agresiones en redes

Uno de los momentos más importantes de la entrevista llegó cuando Clara fue consultada sobre las críticas que reciben muchas candidatas en las redes sociales.

La representante sostuvo que ese tipo de comentarios pueden afectar seriamente a jóvenes de su edad y pidió mayor responsabilidad al momento de opinar.

"Criticar tanto a chicas de nuestra edad puede llegar a hacer muy mal." "Criticar tanto a chicas de nuestra edad puede llegar a hacer muy mal."

También lamentó que, en muchos casos, quienes realizan esos comentarios sean adultos.

"Es una fiesta para los chicos y muchas veces son personas grandes las que critican. Si hubiera sido una chica de su familia, seguramente no les gustaría que la trataran así."

Clara recordó además que la elección está a cargo de un jurado y no de las propias candidatas.

Antes de presentarse como candidata, Clara habló con sus padres sobre la posibilidad de recibir comentarios negativos.

"Ellos me dijeron que tenía que estar preparada porque las críticas podían aparecer", contó.

Si bien reconoció que leyó algunos comentarios en redes sociales, aseguró que decidió no darles importancia y enfocarse en disfrutar plenamente la experiencia de representar a su colegio.

"Estaba preparada para algo peor. Lo importante es no darles importancia y seguir disfrutando esta fiesta."