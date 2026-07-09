Argentina conmemora este 9 de julio los 210 años de la firma de la Declaración de la Independencia , realizada en 1816 por el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata en San Miguel de Tucumán , donde estuvo el representante de Jujuy.

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El histórico acto rompió los vínculos políticos con España y sentó las bases para la construcción de una nación autónoma. Durante aquella jornada, las manifestaciones populares se concentraron alrededor de la Casa de Tucumán y los presentes corearon “Viva la Patria”.

La sesión se extendió hasta altas horas de la noche, por lo que gran parte de los festejos se realizó durante la jornada siguiente. El Congreso se reunió en Tucumán debido a los problemas y diferencias que atravesaban las Provincias Unidas. Los diputados retomaron las relaciones entre los distintos territorios y resolvieron romper “los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España”.

Proclamaron la voluntad de constituirse como “una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” . Días después se incorporó a la declaración la expresión “y de toda otra dominación extranjera”, con el objetivo de despejar cualquier especulación sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

Quién fue el representante de Jujuy en el Congreso de Tucumán

Quién fue el representante de Jujuy en el Congreso de Tucumán

Teodoro Sánchez de Bustamante fue el único diputado de Jujuy que participó del Congreso de Tucumán, integrado por 33 representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y formó parte del proceso que culminó con la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Estuvieron representadas Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Charcas, Chichas, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Mizque, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Quién fue Teodoro Sánchez de Bustamante

Sánchez de Bustamante nació el 9 de noviembre de 1778 y fue abogado y político jujeño. Además, era descendiente directo de Francisco de Argañaraz y Murguía, fundador de San Salvador de Jujuy. Realizó parte de sus estudios en Buenos Aires y posteriormente cursó la carrera de Leyes en la Universidad de Chuquisaca.

Permaneció en esa ciudad hasta 1809, luego de participar sin éxito en la revolución del 25 de mayo de Chuquisaca. En 1810 regresó a Jujuy y fue elegido alcalde de primer voto. Desde ese cargo apoyó la Revolución de Mayo y, meses después, comenzó a desempeñarse como asesor del gobernador de Salta.

Su reconocimiento político y profesional fue creciendo. En 1812 fue designado fiscal de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, aunque tuvo que rechazar el cargo por problemas de salud. También formó parte de la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú.

Teodoro Sánchez de Bustamante

Más adelante se convirtió en secretario del Ejército del Norte durante el período en que José de San Martín estuvo al mando. Su participación en los acontecimientos políticos y militares de la época lo consolidó como una de las figuras más importantes de Jujuy durante el proceso independentista.

Además de intervenir en las sesiones que llevaron a la Declaración de la Independencia, presidió el Congreso durante junio de ese año. También tuvo un papel destacado en la elaboración de los primeros proyectos institucionales del país. Participó en la redacción del Estatuto Constitucional de 1816, del Estatuto Provisional de 1817 y del primer proyecto de Constitución Nacional de 1818, que luego sirvió como base para la Constitución de 1819.

En 1820 se convirtió en el último presidente del Congreso. El organismo fue clausurado en medio de fuertes disputas políticas y, después de la batalla de Cepeda, Sánchez de Bustamante fue encarcelado por orden del gobernador Manuel de Sarratea. Tras permanecer algunos años en Córdoba, regresó al norte del país.

En 1825 fue gobernador interino de Salta y, tiempo después, se desempeñó como teniente de gobernador en Jujuy. En 1831, luego de la victoria federal, se exilió en Bolivia. Permaneció allí hasta su muerte, ocurrida el 11 de mayo de 1851. Los restos de Teodoro Sánchez de Bustamante fueron repatriados el 9 de julio de 1917. Actualmente descansan en la Catedral de San Salvador de Jujuy, donde permanece el legado del único representante jujeño que participó del Congreso de Tucumán y de la Declaración de la Independencia.