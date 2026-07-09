Día de la Independencia: a 210 años del histórico Congreso de Tucumán

El 9 de julio se celebra un nuevo aniversario del Día de la Independencia.

Argentina conmemora este 9 de julio, los 210 años de la firma de la Declaración de la Independencia , realizada en 1816 por el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata en San Miguel de Tucumán. El histórico acto rompió los vínculos políticos con España y sentó las bases para la construcción de una nación autónoma.

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El Día de la Independencia recuerda uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina: la firma del acta mediante la cual las Provincias Unidas proclamaron su libertad frente a la corona española .

El Congreso de Tucumán , integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaró la Independencia política del territorio . Durante aquella jornada, las manifestaciones populares se concentraron alrededor de la Casa de Tucumán y los presentes corearon “Viva la Patria”.

La sesión se extendió hasta altas horas de la noche , por lo que gran parte de los festejos se realizó durante la jornada siguiente. La decisión significó la ruptura definitiva de la dependencia política de la corona española y completó el proceso revolucionario que se había iniciado el 25 de mayo de 1810.

Por qué el Congreso se realizó en Tucumán

El Congreso se reunió en Tucumán debido a los problemas y diferencias que atravesaban las Provincias Unidas. En ese lugar, los diputados retomaron las relaciones entre los distintos territorios y resolvieron romper “los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España”.

Además, proclamaron la voluntad de constituirse como “una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Días después se incorporó a la declaración la expresión “y de toda otra dominación extranjera”, con el objetivo de despejar cualquier especulación sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

Los primeros festejos por la Independencia

El 10 de julio de 1816 se organizó una celebración exclusiva que comenzó a las 9 de la mañana con una misa en el templo de San Francisco. De la ceremonia participaron los principales referentes de la sociedad tucumana.

El 21 de julio se desarrolló una fiesta popular en el Campo de Carreras, un sitio de gran importancia simbólica porque allí había ocurrido la Batalla de Tucumán. Hombres, mujeres y niños fueron convocados a participar del acto, considerado una de las primeras apropiaciones populares del proceso revolucionario.

Día de la Independencia

Durante esa celebración, Manuel Belgrano y el gobernador Bernabé Aráoz brindaron discursos en los que valoraron el patriotismo de los combatientes y convocaron al apoyo del pueblo.

Una celebración atravesada por la historia

Los festejos por el 9 de Julio fueron modificados o suspendidos en distintos momentos de la historia argentina. Cuando Bernardino Rivadavia asumió la Presidencia, el 6 de julio de 1826, las celebraciones fueron suprimidas. Posteriormente, Juan Manuel de Rosas las restauró mediante un decreto del 11 de junio de 1835. En 1866, cuando se cumplieron 50 años de la Declaración de la Independencia, el país se encontraba involucrado en la Guerra de la Triple Alianza, por lo que no se realizaron festejos.

El centenario y el sesquicentenario

En 1916, durante el centenario de la Independencia, el mundo atravesaba la Primera Guerra Mundial y el Atlántico se encontraba cerrado, por lo que no llegaron invitados internacionales. El entonces presidente Victorino de la Plaza tampoco asistió a los actos en Tucumán y envió a Carlos Saavedra Lamas como delegado.

Para el sesquicentenario de 1966, el presidente Arturo Illia preparaba una gran celebración. Sin embargo, el 28 de junio de ese año se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía. No hubo visitas internacionales y la conmemoración se limitó a un desfile militar realizado sobre la avenida Del Libertador.