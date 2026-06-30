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30 de junio de 2026 - 14:35
País.

Feriados 2026: cómo será el fin de semana del 9 y 10 de julio en Jujuy

El calendario oficial de feriados 2026 incluye una combinación que va a generar uno de los descansos más largos del segundo semestre del año.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
feriado nacional

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Con la llegada del mes de julio, muchos comienzan a buscar en el calendario de feriados 2026 un posible fin de semana largo. La proximidad del feriado por el Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, genera expectativas sobre la posibilidad de armar un plan que nos aleje de los compromisos laborales.

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El 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia y, de acuerdo a lo informado en el calendario oficial de feriados de la Jefatura de Gabinete, se trata de un feriado inamovible.

dias - feriado - calendario
Cuándo es el próximo feriado nacional

Cuándo es el próximo feriado nacional

Esta jornada coincide con el día jueves de la segunda semana del mes y, como no es trasladable, se respeta la fecha original. Es por ello que este año el viernes 10 de julio fue declarado como día no laborable con fines turísticos, lo que podría dar lugar a un fin de semana extendido de cuatro días para muchos trabajadores.

Diferencias entre feriado y día no laborable

La diferencia es importante porque, mientras los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio, los días no laborables quedan a criterio del empleador.

Esto significa que cada empresa puede decidir si sus trabajadores prestarán tareas normalmente o si tendrán el día libre. Además, en caso de trabajar, no corresponde el pago adicional que sí se aplica durante los feriados nacionales.

Los trabajadores cuyos empleadores decidan otorgar el día no laborable del viernes 10 podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días

Feriados hasta fin de año

Después de julio, el calendario oficial todavía incluye varios descansos extendidos:

15 al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

21 al 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

5 al 8 de diciembre: puente turístico del 7 de diciembre e Inmaculada Concepción.

25 al 27 de diciembre: Navidad.

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