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16 de agosto de 2026 - 09:19
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever con una promoción especial para los más chicos

La medida regirá este domingo 16 de agosto, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy reciba a Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional.

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Por  Agustín Weibel
Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes (Imagen con IA)

Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes (Imagen con IA)

Gimnasia de Jujuy prepara una jornada especial para las familias. En el marco de los festejos por el Día del Niño, los menores de entre 0 y 11 años tendrán acceso sin costo al estadio 23 de Agosto para disfrutar del encuentro que comenzará a las 16.

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La iniciativa busca que los más chicos puedan vivir desde las tribunas una jornada futbolera junto a sus familias. Para ingresar, deberán estar acompañados obligatoriamente por una persona mayor de edad que sea socia de la institución o que haya adquirido una entrada general.

Además, durante los encuentros disputados en agosto, el club impulsa una campaña solidaria de recolección de juguetes. Las donaciones serán destinadas a una entidad sin fines de lucro dedicada a la protección y promoción de los derechos de niños y niñas.

De esta manera, el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Chaco For Ever tendrá un condimento especial, con una propuesta pensada para que las familias puedan celebrar el Día del Niño en el marco de la competencia de la Primera Nacional.

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