Fanáticos de todo el país llegaron a Ciudad Cultural para vivir el recital de La Renga

Desde temprano, Ciudad Cultural comenzó a colmarse de seguidores de todo el país llegaron para disfrutar del esperado recital de La Renga. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintas provincias ya palpitan una jornada a puro rock.

La previa del recital de La Renga ya se vive con intensidad en Jujuy. Desde las primeras horas del día, Ciudad Cultural comenzó a recibir a cientos de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país para ser parte del esperado show.

Con remeras, banderas y mucha expectativa, los seguidores de la banda se fueron concentrando en el predio, mientras la ciudad comienza a sentir el clima de una jornada marcada por el rock.

Entre los presentes hay familias, grupos de amigos y fanáticos que viajaron especialmente desde otras provincias para acompañar a La Renga en su paso por Jujuy.

La música y la pasión por la banda ya son protagonistas en Ciudad Cultural, donde los jujeños y visitantes esperan el momento de disfrutar del recital. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Cortes desde las 13 y hasta la finalización del evento Ituzaingó y Pablo Soria. Ituzaingó y Pedro del Portal. Ituzaingó y Lima. Ituzaingó y Francia. Av. Bolivia y Airampo. Av. Bolivia y acceso a Ciudad Cultural. Curupaití y Uruguay. Juntos en Jujuy y Curupaití. Pila Solá y Av. de los Estudiantes. Cortes desde las 17 horas y hasta la finalización del evento Zorrilla de San Martín y Olazábal. Pozo Cavado y Olazábal. Espejo y Olazábal. Aconcagua y Olazábal. Liniers y Olazábal. Asunción y Olazábal. Zapiola y Olazábal. Arq. Montiel Piñeiro y Olazábal. Curupaití y Olazábal. Curupaití y Av. Bolivia. Guillermón y Neverán. Terán y Cicarelli. Desvío del transporte urbano A partir de las 16 las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán por Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia y Rotonda de la UNJu, estableciendo una parada en avenida Bolivia, entre avenida de los Estudiantes y Airampo. Desde la Municipalidad se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado en los distintos puntos del operativo, además de evitar las zonas afectadas por los cortes y prever vías alternativas de circulación.

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