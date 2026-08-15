Fanáticos de todo el país llegaron a Ciudad Cultural para vivir el recital de La Renga

Desde temprano, Ciudad Cultural comenzó a colmarse de seguidores de todo el país llegaron para disfrutar del esperado recital de La Renga. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintas provincias ya palpitan una jornada a puro rock.
La previa del recital de La Renga ya se vive con intensidad en Jujuy. Desde las primeras horas del día, Ciudad Cultural comenzó a recibir a cientos de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país para ser parte del esperado show.
Con remeras, banderas y mucha expectativa, los seguidores de la banda se fueron concentrando en el predio, mientras la ciudad comienza a sentir el clima de una jornada marcada por el rock.
Entre los presentes hay familias, grupos de amigos y fanáticos que viajaron especialmente desde otras provincias para acompañar a La Renga en su paso por Jujuy.
La música y la pasión por la banda ya son protagonistas en Ciudad Cultural, donde los jujeños y visitantes esperan el momento de disfrutar del recital.
Cortes desde las 13 y hasta la finalización del evento
Ituzaingó y Pablo Soria.
Ituzaingó y Pedro del Portal.
Ituzaingó y Lima.
Ituzaingó y Francia.
Av. Bolivia y Airampo.
Av. Bolivia y acceso a Ciudad Cultural.
Curupaití y Uruguay.
Juntos en Jujuy y Curupaití.
Pila Solá y Av. de los Estudiantes.
Cortes desde las 17 horas y hasta la finalización del evento
Zorrilla de San Martín y Olazábal.
Pozo Cavado y Olazábal.
Espejo y Olazábal.
Aconcagua y Olazábal.
Liniers y Olazábal.
Asunción y Olazábal.
Zapiola y Olazábal.
Arq. Montiel Piñeiro y Olazábal.
Curupaití y Olazábal.
Curupaití y Av. Bolivia.
Guillermón y Neverán.
Terán y Cicarelli.
Desvío del transporte urbano
A partir de las 16 las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán por Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia y Rotonda de la UNJu, estableciendo una parada en avenida Bolivia, entre avenida de los Estudiantes y Airampo.
Desde la Municipalidad se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado en los distintos puntos del operativo, además de evitar las zonas afectadas por los cortes y prever vías alternativas de circulación.
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