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15 de agosto de 2026 - 18:33
Jujuy.

Fanáticos de todo el país llegaron a Ciudad Cultural para vivir el recital de La Renga

Desde temprano, Ciudad Cultural comenzó a colmarse de seguidores de todo el país llegaron para disfrutar del esperado recital de La Renga.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Renga

Desde temprano, Ciudad Cultural comenzó a colmarse de seguidores de todo el país llegaron para disfrutar del esperado recital de La Renga. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintas provincias ya palpitan una jornada a puro rock.

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La previa del recital de La Renga ya se vive con intensidad en Jujuy. Desde las primeras horas del día, Ciudad Cultural comenzó a recibir a cientos de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país para ser parte del esperado show.

Con remeras, banderas y mucha expectativa, los seguidores de la banda se fueron concentrando en el predio, mientras la ciudad comienza a sentir el clima de una jornada marcada por el rock.

Entre los presentes hay familias, grupos de amigos y fanáticos que viajaron especialmente desde otras provincias para acompañar a La Renga en su paso por Jujuy.

La música y la pasión por la banda ya son protagonistas en Ciudad Cultural, donde los jujeños y visitantes esperan el momento de disfrutar del recital.

Cortes desde las 13 y hasta la finalización del evento

Ituzaingó y Pablo Soria.

Ituzaingó y Pedro del Portal.

Ituzaingó y Lima.

Ituzaingó y Francia.

Av. Bolivia y Airampo.

Av. Bolivia y acceso a Ciudad Cultural.

Curupaití y Uruguay.

Juntos en Jujuy y Curupaití.

Pila Solá y Av. de los Estudiantes.

Cortes desde las 17 horas y hasta la finalización del evento

Zorrilla de San Martín y Olazábal.

Pozo Cavado y Olazábal.

Espejo y Olazábal.

Aconcagua y Olazábal.

Liniers y Olazábal.

Asunción y Olazábal.

Zapiola y Olazábal.

Arq. Montiel Piñeiro y Olazábal.

Curupaití y Olazábal.

Curupaití y Av. Bolivia.

Guillermón y Neverán.

Terán y Cicarelli.

Desvío del transporte urbano

A partir de las 16 las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán por Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia y Rotonda de la UNJu, estableciendo una parada en avenida Bolivia, entre avenida de los Estudiantes y Airampo.

Desde la Municipalidad se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado en los distintos puntos del operativo, además de evitar las zonas afectadas por los cortes y prever vías alternativas de circulación.

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