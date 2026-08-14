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14 de agosto de 2026 - 13:29
Jujuy.

Operativo de tránsito por el recital de La Renga en Ciudad Cultural

El operativo de tránsito comenzará este sábado a las 8 de la mañana. Habrá cortes de calles, despeje de vehiculos y desvío del recorrido de los colectivos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Operativo de tránsito en Ciudad Cultural&nbsp; (Archivo)

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural  (Archivo)

La Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que este sábado 15 de agosto se implementará un operativo especial de tránsito y ordenamiento vehicular con motivo del recital de La Renga que se realizará en Ciudad Cultural.

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El opeativo se realizará con despeje de calles, cortes de circulación y desvíos del transporte urbano, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos, peatones y conductores durante el desarrollo del evento.

Acceso de los vecinos de los barrios

El acceso de los vecinos a las zonas alcanzadas por los cortes permanecerá habilitado durante toda la jornada. Para ello, se entregarán obleas para vehículos y pulseras para peatones, destinadas exclusivamente a residentes cuyos domicilios se encuentren comprendidos dentro del área de ingreso restringido.

La entrega se realizará este viernes 14 de agosto, de 15 a 20 horas, en los siguientes puntos:

Barrio Ciudad de Nieva: Ituzaingó y Pedro del Portal, en Plaza de los Periodistas.

Alto Padilla: República del Uruguay y Curupaití.

Los vecinos deberán presentar documentación que acredite su domicilio.

Despejes de tránsito desde las 8

Se realizarán despejes en:

Suipacha entre Pje. Francia y Pedro del Portal.

Pablo Soria entre Suipacha e Ituzaingó.

Cortes de tránsito desde las 8 horas

Av. de los Estudiantes y Pila Solá.

Cortes desde las 13 y hasta la finalización del evento

Ituzaingó y Pablo Soria.

Ituzaingó y Pedro del Portal.

Ituzaingó y Lima.

Ituzaingó y Francia.

Av. Bolivia y Airampo.

Av. Bolivia y acceso a Ciudad Cultural.

Curupaití y Uruguay.

Juntos en Jujuy y Curupaití.

Pila Solá y Av. de los Estudiantes.

Cortes desde las 17 horas y hasta la finalización del evento

Zorrilla de San Martín y Olazábal.

Pozo Cavado y Olazábal.

Espejo y Olazábal.

Aconcagua y Olazábal.

Liniers y Olazábal.

Asunción y Olazábal.

Zapiola y Olazábal.

Arq. Montiel Piñeiro y Olazábal.

Curupaití y Olazábal.

Curupaití y Av. Bolivia.

Guillermón y Neverán.

Terán y Cicarelli.

Desvío del transporte urbano

A partir de las 16 las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán por Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia y Rotonda de la UNJu, estableciendo una parada en avenida Bolivia, entre avenida de los Estudiantes y Airampo.

Desde la Municipalidad se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado en los distintos puntos del operativo, además de evitar las zonas afectadas por los cortes y prever vías alternativas de circulación.

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