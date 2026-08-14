Operativo de tránsito por el recital de La Renga en Ciudad Cultural

La Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que este sábado 15 de agosto se implementará un operativo especial de tránsito y ordenamiento vehicular con motivo del recital de La Renga que se realizará en Ciudad Cultural.
El opeativo se realizará con despeje de calles, cortes de circulación y desvíos del transporte urbano, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos, peatones y conductores durante el desarrollo del evento.
Acceso de los vecinos de los barrios
El acceso de los vecinos a las zonas alcanzadas por los cortes permanecerá habilitado durante toda la jornada. Para ello, se entregarán obleas para vehículos y pulseras para peatones, destinadas exclusivamente a residentes cuyos domicilios se encuentren comprendidos dentro del área de ingreso restringido.
La entrega se realizará este viernes 14 de agosto, de 15 a 20 horas, en los siguientes puntos:
Barrio Ciudad de Nieva: Ituzaingó y Pedro del Portal, en Plaza de los Periodistas.
Alto Padilla: República del Uruguay y Curupaití.
Los vecinos deberán presentar documentación que acredite su domicilio.
Despejes de tránsito desde las 8
Se realizarán despejes en:
Suipacha entre Pje. Francia y Pedro del Portal.
Pablo Soria entre Suipacha e Ituzaingó.
Cortes de tránsito desde las 8 horas
Av. de los Estudiantes y Pila Solá.
Cortes desde las 13 y hasta la finalización del evento
Ituzaingó y Pablo Soria.
Ituzaingó y Pedro del Portal.
Ituzaingó y Lima.
Ituzaingó y Francia.
Av. Bolivia y Airampo.
Av. Bolivia y acceso a Ciudad Cultural.
Curupaití y Uruguay.
Juntos en Jujuy y Curupaití.
Pila Solá y Av. de los Estudiantes.
Cortes desde las 17 horas y hasta la finalización del evento
Zorrilla de San Martín y Olazábal.
Pozo Cavado y Olazábal.
Espejo y Olazábal.
Aconcagua y Olazábal.
Liniers y Olazábal.
Asunción y Olazábal.
Zapiola y Olazábal.
Arq. Montiel Piñeiro y Olazábal.
Curupaití y Olazábal.
Curupaití y Av. Bolivia.
Guillermón y Neverán.
Terán y Cicarelli.
Desvío del transporte urbano
A partir de las 16 las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán por Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia y Rotonda de la UNJu, estableciendo una parada en avenida Bolivia, entre avenida de los Estudiantes y Airampo.
Desde la Municipalidad se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado en los distintos puntos del operativo, además de evitar las zonas afectadas por los cortes y prever vías alternativas de circulación.
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