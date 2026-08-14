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14 de agosto de 2026 - 11:49
Jujuy.

Por alerta sanitaria, recolectan juguetes tóxicos en Jujuy: dónde dejarlos de forma segura

La medida busca retirar de circulación juguetes no aprobados por ANMAT. Hasta el momento no se detectaron problemas de salud en menores de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Dumpling Barra de Squishy

Dumpling Barra de Squishy

Lanzaron una campaña de recolección de juguetes con alto grado de toxicidad en Jujuy, con el objetivo de prevenir posibles inconvenientes en la salud de menores. La medida apunta especialmente a un juguete popular entre los chicos, que no cuenta con aprobación de ANMAT y fue señalado por contener metales pesados y residuos peligrosos.

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Marina Giordana, directora de Residuos Generales, explicó que la campaña comenzará este viernes a partir de las 12 horas y se realizará en el marco del Mes de la Niñez, ante la cercanía del Día del Niño y la posible compra masiva de este tipo de productos.

Qué juguete buscan retirar

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático lanzó la campaña para una disposición segura del juguete conocido como Dumpling Barra de Squishy, unas gomas blandas que se volvieron comunes entre los niños.

La medida se tomó luego de un comunicado de ANMAT junto con el Ministerio de Salud de la Nación, que dispuso el retiro de estos productos por la presencia de metales pesados y residuos peligrosos, como benceno.

Giordana explicó que se trata de "un juguete maleable, flexible y fácil de manipular, lo que aumenta el riesgo de contacto con la boca, los ojos, las vías respiratorias y las manos". Por eso, recomendó colocarlo en una bolsa de residuo común y llevarlo a los puntos de acopio habilitados. Aclaró que no debe tirarse con la basura domiciliaria.

Dónde dejar los juguetes

La campaña tendrá tres puntos de recepción. Uno funcionará en el Mercado 6 de Agosto, ubicado sobre calle Alvear en San Salvador de Jujuy.

Otro estará en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en República de Siria 147, barrio Gorriti.

El tercer punto se ubicará en la ciudad de Perico, en el Paseo de los Artesanos, considerado un sector importante por la generación y circulación de juguetes.

Una medida preventiva: no hay casos registrados en Jujuy

Giordana indicó que hasta el momento no se detectaron problemas de salud en menores. Según precisó, "se realizó un relevamiento junto al Ministerio de Salud sobre asistencias en guardias pediátricas y no hubo registros vinculados a señales de irritación, toxicidad u otros signos en el cuerpo".

De todas formas, remarcó que la campaña "se inicia de manera preventiva, especialmente porque el domingo se celebra el Día del Niño y se trata de un juguete muy solicitado por los chicos".

También señaló que el análisis técnico fue realizado por la Secretaría de Calidad Ambiental, que dispuso avanzar con esta recolección para evitar que quienes ya tengan el producto en sus domicilios lo descarten en la basura común.

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