Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes

Gimnasia y Esgrima de Jujuy puso en marcha una campaña solidaria por el Mes de las Infancias , con el objetivo de recolectar juguetes para niños y niñas de sectores vulnerables. La iniciativa invita a socios, hinchas y público en general a acercar sus donaciones durante todos los partidos que el “Lobo” dispute de local en agosto.

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La propuesta tendrá como punto de encuentro el estadio 23 de Agosto , donde cada hincha podrá sumar su aporte y transformar una jornada de fútbol en una oportunidad para ayudar . La consigna es simple, pero muy valiosa:

"Llevar un juguete en buen estado para que pueda llegar a quienes más lo necesitan". "Llevar un juguete en buen estado para que pueda llegar a quienes más lo necesitan".

En el marco del Mes de las Infancias, el club busca que la familia albiceleste se una detrás de una causa común. Más allá del aliento en la tribuna, la campaña apunta a que cada partido de local también sea una oportunidad para acompañar a chicos y chicas que atraviesan realidades difíciles.

Todo lo recolectado será destinado a una organización sin fines de lucro que trabaja en la contención social de niños y niñas en la provincia. De esta manera, los juguetes donados tendrán un destino solidario y formarán parte de una acción pensada para llevar alegría, acompañamiento y esperanza.

La convocatoria está abierta a todos: socios, hinchas, familias, vecinos y cualquier persona que quiera colaborar. No hace falta un gran gesto para ser parte; muchas veces, un juguete puede convertirse en una sonrisa.

Gimnasia de Jujuy recolectará juguetes durante los partidos de local de agosto para donar a niños y niñas que más lo necesitan.

Dónde y cuándo donar

La colecta se realizará durante todos los partidos que Gimnasia dispute de local durante agosto de 2026. Las donaciones podrán acercarse al estadio 23 de Agosto, en el marco de cada encuentro del equipo jujeño.

Desde el club remarcaron la importancia de sumarse a la campaña y acompañar esta acción solidaria que une fútbol, compromiso social e infancia. La idea es que el Mes de las Infancias se viva también desde la cancha, con una comunidad que alienta, comparte y ayuda.

El Lobo vuelve a convocar a su gente, pero esta vez el partido también se juega fuera de la cancha: con solidaridad, empatía y el deseo de que más chicos y chicas puedan recibir un juguete en su mes.

Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes (Imagen con IA)

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