Pablo Giménez dirige a Gimnasia de Jujuy: la última vez fue en 2025 y hubo seis amonestados

Pablo Giménez fue el árbitro designado para dirigir Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez en un partido clave por la Zona B de la Primera Nacional. El juez dirigió por última vez al Lobo en el 2025, donde el resultado no favoreció al equipo jujeño.

La terna anunciada por AFA se compone por Iván Aliende como asistente 1, Federico García como asistente 2, y Ramiro Maglio será el cuatro árbitro.

Quién es Pablo Giménez: el historial ante Gimnasia de Jujuy Pablo Giménez va dirigiendo 17 partidos correspondientes a la Primera Nacional 2026. Durante este año, no fue designado en ningún partido de Gimnasia de Jujuy. Es así, que la última vez que fue juez en un encuentro del Lobo, fue el 27 de julio del 2025 ante Temperley.

Ese encuentro finalizó 1-0 a favor de Temperley, con gol de Julian Carrasco. Giménez amonestó a un total de seis jugadores, tres del Lobo y otros tres del Gasolero.

Promedios de tarjetas amarillas En 17 partidos que dirigió en el torneo 2026, Pablo Giménez sacó 80 tarjetas amarillas. Esto significa que el árbitro promedia casi 5 amarillas por partido. El encuentro entre Colegiales y San Martín de Tucumán por la Fecha 18, mostró 9 amarillas en total, estuvo muy por encima de su media habitual: Promedio: 4,7 amarillas

Máximo registrado: 9 amarillas

Fueron 4,3 tarjetas más que su promedio

Ese partido tuvo casi el doble de amarillas que las que suele mostrar por encuentro. Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez El partido entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez se disputará el lunes 10 de agosto desde las 15 horas. El Lobo volverá a ser local luego de dos partidos de visitante donde no pudo hacer pie y sumó dos derrotas consecutivas. Viví la previa del Lobo vs el Gasolero

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