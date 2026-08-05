Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy perdió ante Quilmes 2 a 0

Gimnasia de Jujuy cayó 2-0 ante Quilmes este miércoles por la noche, en el partido reprogramado correspondiente a la fecha 21 del Torneo de la Primera Nacional.

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El Cervecero consiguió la diferencia en el tramo final del encuentro gracias a un doblete de Agustín Lavezzi, quien convirtió a los 73 y a los 93 minutos.

El encuentro se mantuvo igualado hasta los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Lavezzi abrió el marcador para el conjunto local tras ganarle en lo alto al Vikingo Dematei y definir de cabeza.

Ya en tiempo de descuento, el delantero volvió a aparecer y sentenció el resultado con su segundo gol de la noche definiendo cruzado ante la salida de Milton Álvarez.

De esta manera, el equipo dirigido por Hernán Pellerano acumuló su segunda derrota consecutiva como visitante. En su presentación anterior fuera de Jujuy había perdido 2-1 frente a Colegiales.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Quilmes.

Un partido clave ante Tristán Suárez

Pese a la derrota, Gimnasia de Jujuy continúa como puntero de su zona y el próximo lunes tendrá un compromiso directo frente a su máximo perseguidor.

El Lobo recibirá a Tristán Suárez desde las 15, en el estadio 23 de Agosto, en un encuentro importante para la pelea por los primeros puestos. Por su parte, Quilmes volverá a jugar en su estadio el domingo, cuando reciba a Almagro desde las 17.