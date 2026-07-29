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29 de julio de 2026 - 09:07
Deportes.

Felipe Viola dirige a Gimnasia de Jujuy: el último antecedente terminó con un expulsado

AFA confirmó la terna arbitral para el partido de Gimnasia de Jujuy vs Colegiales. Conocé los antecedentes de Felipe Viola ante el Lobo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Felipe Viola árbitro

Felipe Viola árbitro

Felipe Viola será el árbitro del partido que Gimnasia de Jujuy jugará este fin de semana ante Colegiales por la Fecha 23 de la Primera Nacional. El juez vuelve a dirigir al Lobo después del antecedente reciente frente a Midland, donde expulsó a Claudio Pombo.

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Según confirmó AFA, la terna arbitral se completará con Adrián Delbarba como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2, mientras que Kevin Alegre será el cuarto árbitro.

Último antecedente de Felipe Viola con Gimnasia de Jujuy

Al reanudarse el campeonato luego de la primera ronda, Gimnasia de Jujuy visitó a Midland, en un encuentro que tuvo a Felipe Viola como árbitro principal.

En ese partido, el Lobo consiguió un empate ante el Ferroviario, pero el juez fue protagonista: a los 33 minutos expulsó a Claudio Pombo y dejó al equipo de Hernán Pellerano con un jugador menos. En total, amonestó a seis jugadores: tres de Midland y dos de Gimnasia de Jujuy.

El empate sobre el final y el malestar de Pellerano

En aquel encuentro, Viola otorgó ocho minutos de adición. En ese tramo llegó el gol de Jeremías Peralez, a los 90'+6', para igualar el marcador. Tras el partido, Hernán Pellerano se mostró descontento con la actuación arbitral.

Siento que las chiquitas fueron todas para ellos. No me gusta hablar de los árbitros, pero tuve esa sensación. Creo que si no empataban, el partido no terminaba. Siento que las chiquitas fueron todas para ellos. No me gusta hablar de los árbitros, pero tuve esa sensación. Creo que si no empataban, el partido no terminaba.

El entrenador también hizo referencia a la jugada de la expulsión de Pombo, después de una situación que, según contó, fue mencionada durante el entretiempo.

“En esta categoría, para expulsar a un jugador en el primer tiempo tiene que haber algo más. Creo que fue una segunda amarilla injusta y desde ahí cambió completamente el partido”, sostuvo.

Cabe destacar que este será el segundo encuentro de la Primera Nacional que Felipe Viola dirigirá a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026. Hasta el momento, el único antecedente durante el año había sido el partido ante Midland.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Colegiales

El partido por la Fecha 23 entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales se disputará el sábado 1 de agosto, desde las 15 horas, en el Estadio Libertarios Unidos.

Colegiales viene de vencer 1-0 a Quilmes, aunque también suma dos derrotas recientes ante Atlanta y Gimnasia y Tiro de Salta. Actualmente se encuentra en la posición 12 de la tabla, con 26 puntos.

Gimnasia de Jujuy, en tanto, viene de conseguir una importante victoria ante Güemes de Santiago del Estero y se mantiene como único líder de la Zona B, con 41 unidades.

Octavio Bianchi palpitó el partido ante Colegiales

Viví la previa de Colegiales vs Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

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