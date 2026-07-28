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28 de julio de 2026 - 16:32
Deportes.

Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino

Tras la última competencia, se definieron a los jujeños que competirán en el Campeonato Argentino de pádel.

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Pádel: estosson los jujeños que irán al Campeonato Argentino&nbsp;

Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino 

La Unión Jujeña de Pádel cerró con éxito el último torneo clasificatorio del Circuito 2026, poniendo punto final a una intensa temporada que reunió a decenas de jugadores de toda la provincia. La competencia se desarrolló a lo largo de cinco fechas y un total de diez torneos.

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Con los resultados finales, quedaron definidos los representantes jujeños que competirán en el Campeonato Argentino, certamen nacional que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Catamarca, donde buscarán dejar a Jujuy en lo más alto.

Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino

Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino

Los resultados del pádel

8va Damas

  • Campeonas: María Eugenia Benavídez / Agustina Tolaba Castello
  • Subcampeonas: Andrea Morales / Agustina De Bedia

7ma Caballeros

  • Campeones: Mateo Danielo / César Álvarez
  • Subcampeones: Hernán Gelmetti / Gabriel Vidaurre

6ta Damas

  • Campeonas: Florencia Arias / Micaela Leiva
  • Subcampeonas: Julieta Blanco / Nazarena Terán

5ta Caballeros

  • Campeones: Leonardo Dalale / Héctor Vaca
  • Subcampeones: Emilio Quitez / Bautista Ortega

3ra Caballeros

  • Campeones: Nicolás Blanco / Facundo Bejarano
  • Subcampeones: Marcelo Gutiérrez Mora / Juan Méndez

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