Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino 

La Unión Jujeña de Pádel cerró con éxito el último torneo clasificatorio del Circuito 2026, poniendo punto final a una intensa temporada que reunió a decenas de jugadores de toda la provincia. La competencia se desarrolló a lo largo de cinco fechas y un total de diez torneos.
Con los resultados finales, quedaron definidos los representantes jujeños que competirán en el Campeonato Argentino, certamen nacional que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Catamarca, donde buscarán dejar a Jujuy en lo más alto.
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