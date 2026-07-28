Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino

La Unión Jujeña de Pádel cerró con éxito el último torneo clasificatorio del Circuito 2026 , poniendo punto final a una intensa temporada que reunió a decenas de jugadores de toda la provincia. La competencia se desarrolló a lo largo de cinco fechas y un total de diez torneos .

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Con los resultados finales, quedaron definidos los representantes jujeños que competirán en el Campeonato Argentino , certamen nacional que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Catamarca , donde buscarán dejar a Jujuy en lo más alto.

Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino

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