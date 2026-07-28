Zinedine Zidane asumió como DT de Francia y habló de su esperado regreso

El ciclo de Didier Deschamps al frente de la selección francesa quedó definitivamente cerrado y, tal como se esperaba desde hace varios meses, Francia ya cuenta con un nuevo conductor. Luego de la conclusión del Mundial 2026 , la Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes la llegada de Zinedine Zidane como DT del combinado nacional.

El exmediocampista acordó un vínculo que se extenderá hasta agosto de 2030 y asumirá la conducción del seleccionado francés con la misión de sostener a Les Bleus entre los equipos más importantes del mundo. De esta manera, tomará el lugar de otro referente histórico del fútbol francés.

Durante su presentación ante los medios, y con una evidente emoción, Zinedine Zidane aseguró que dirigir a la selección era el desafío que siempre había tenido en mente desde que dejó su cargo en el Real Madrid en 2021.

“Es una continuidad para mí, un sueño hecho realidad. Recibí ofertas para dirigir clubes durante estos últimos cuatro o cinco años y las rechacé todas por la selección de Francia. Es lo único que quería hacer. Lo supe desde niño ”, expresó. De esta manera, Zinedine Zidane asumió el reto de tomar el mando después de un ciclo de 14 años que dejó como legado un título mundial en 2018 , una final disputada en 2022 y un cuarto lugar en la última edición de la Copa del Mundo .

Luego de permanecer cerca de cinco años sin ocupar un cargo como entrenador, Zinedine Zidane regresará al frente de un equipo con un desafío de enorme responsabilidad. Su recordado ciclo en el Real Madrid, donde logró conquistar tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018, genera grandes expectativas en el fútbol francés.

Lejos de mostrarse condicionado por la exigencia, el nuevo técnico de Les Bleus aseguró que su meta será mantener al seleccionado en el camino del triunfo. “Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando. Eso es lo único que me motiva”, sostuvo.

El estilo de juego que priorizará Zinedine Zidane

Ante la consulta sobre el estilo de juego que intentará implementar en la selección, Zinedine Zidane optó por mantener la cautela y señaló que todavía es prematuro anticipar detalles sobre su propuesta. “Pronto verán mi estilo. Tendremos una rueda de prensa en septiembre”, respondió, al adelantar que aún debe resolver algunos aspectos antes de la próxima ventana internacional.

De todos modos, el flamante entrenador francés dejó entrever algunos conceptos que forman parte de su idea futbolística: "Me apasiona el fútbol. Jugué de número 10 y lo que me motiva es marcar goles. En el campo fui un líder. Hoy me estoy convirtiendo en un líder gracias a mi experiencia".

También le preguntaron por Kylian Mbappé, referente y capitán del combinado francés. Si bien será la primera vez que ambos trabajen juntos en la selección, Zinedine Zidane explicó que todavía no tuvo contacto con el delantero. “No hemos hablado. Lo más importante para él ahora es descansar. Ya tendremos tiempo de conversar con él y con todos los jugadores”, señaló.

Al hablar sobre el desafío de tomar el mando tras un ciclo tan exitoso, Zizou prefirió poner en valor la labor de su predecesor en lugar de establecer comparaciones o señalar diferencias entre ambos procesos.

"La trayectoria de la selección francesa fue magnífica. Los aficionados no tienen de qué quejarse. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Deschamps es Deschamps, Blanc era Blanc y Zidane es Zidane. Voy a hacer lo que sé hacer. Voy a garantizar la continuidad para que la selección francesa siga ganando", sostuvo.

¿Cuándo debuta Zinedine Zidane como DT de Francia?

El estreno oficial de Zinedine Zidane como entrenador de Les Bleus tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, fecha en la que Francia se medirá ante Turquía por la Liga de Naciones.

Antes de ese encuentro, el nuevo técnico deberá presentar su primera lista de convocados, dando inicio de manera formal a un proyecto que tendrá como horizonte el Mundial 2030. En el camino, el seleccionado francés también afrontará desafíos como la Eurocopa 2028, con la meta de volver a competir por los principales trofeos internacionales.