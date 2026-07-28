El arquero Vozinha llegó a Colo Colo con un inesperado problema y un fuerte aumento salarial

El arquero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias , reconocido internacionalmente por el sobrenombre de Vozinha , acordó su incorporación a Colo Colo de Chile con un vínculo por 18 meses . Tras su destacada participación en el Mundial 2026 , se perfila como una de las incorporaciones más resonantes del fútbol chileno.

Sin embargo, su llegada al Cacique también abrió una situación inesperada: el reglamento vigente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no le permite utilizar el apodo con el que alcanzó notoriedad internacional en la parte posterior de su camiseta.

El artículo 36 del reglamento de la Primera División dispone que los jugadores deben llevar impreso en la espalda de la camiseta su apellido paterno, materno o ambos , respetando un tamaño de letra que oscile entre 5 y 5,5 centímetros . La disposición no deja lugar a interpretaciones y establece de manera expresa: “No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres” .

De esta manera, el arquero que alcanzó una enorme popularidad durante el Mundial 2026 tendrá que llevar en la camiseta el apellido Évora o Dias , al menos hasta que la normativa vigente sea modificada.

De acuerdo con lo publicado por Redgol, la única alternativa para que el futbolista pueda volver a utilizar el nombre Vozinha consiste en que la dirigencia de Blanco y Negro impulse una reforma del reglamento ante el Consejo de Presidentes. Si esa propuesta no obtiene aprobación, el experimentado guardameta de 40 años deberá competir con su apellido en la espalda, al igual que el resto de los jugadores del torneo.

El sobrenombre del arquero está ligado a una historia familiar que marcó su vida. Vozinha, cuya traducción al portugués es “abuelita”, nació como una expresión vinculada a los primeros años del futbolista en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde.

Durante su infancia, Josimar fue criado principalmente por sus abuelos, debido a que su madre debía trabajar y su padre se encontraba destinado en el ejército. En aquellos tiempos, cuando disputaba partidos en la calle junto a chicos más grandes y surgían momentos de enojo o frustración, solía buscar refugio en su abuela. Ese lazo especial terminó dando origen al apodo con el que hoy es reconocido internacionalmente.

El sueldo de Vozinha y su lugar en el escalafón del Cacique

Más allá de la situación vinculada al reglamento, también trascendieron algunos aspectos relacionados con las condiciones económicas del acuerdo. De acuerdo con ADN Deportes, el arquero recibirá un salario mensual estimado en 47 millones de pesos chilenos (aproximadamente 48.000 dólares), una cifra que lo posiciona dentro del rango intermedio de ingresos del plantel de Colo Colo.

El arquero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram.

La diferencia respecto a su anterior contrato representa un cambio significativo en términos financieros. Según consignó Redgol, durante su etapa en el GD Chaves, equipo de la segunda categoría del fútbol portugués, Vozinha cobraba un monto inferior a los 10.000 dólares mensuales.

El principal salario dentro del plantel continúa perteneciendo a Arturo Vidal, quien percibe alrededor de 114 millones de pesos chilenos mensuales (unos 120.000 dólares), según datos difundidos por ADN Deportes. En el escalón siguiente aparecen Claudio Aquino, con una remuneración cercana a los 80 millones de pesos (aproximadamente 84.000 dólares), y Javier Correa, cuyo ingreso mensual ronda los 70 millones (cerca de 74.000 dólares).

Con un sueldo estimado en 47 millones de pesos, Vozinha queda ubicado en un nivel similar al de jugadores como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, a pesar de haberse convertido en uno de los nombres con mayor exposición y reconocimiento internacional en el último tiempo.

La incorporación del arquero de Cabo Verde se cerró después de que se cayera la posibilidad de contratar a Santiago Mele, quien terminó aceptando una propuesta de Independiente. Frente a ese escenario, Colo Colo volvió a avanzar por Vozinha y logró acordar su llegada en condición de jugador libre, luego de que finalizara su contrato con el Chaves, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol de Portugal.

El 1 formó parte del equipo ideal del Mundial 2026 —distinción en la que el Guante de Oro quedó en manos del español Unai Simón— y tuvo un papel determinante en la histórica campaña de Cabo Verde durante la competencia. El conjunto africano protagonizó una destacada actuación y llegó incluso a complicar a Argentina en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final.