Programaron la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña definió cómo se disputará la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Los encuentros iniciarán a jugarse el viernes 31 de julio, extendiéndose hasta el domingo 2 de agosto. En esta fecha el Club Universitarios quedará libre.

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La Viña vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Atlético Palpalá vs Los Perales Jesús Flores Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Foto: Club Deportivo Luján

Zapla vs Cuyaya

Emilio Fabrizzi

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Belgrano vs Gorriti

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 1 de agosto

Palermo vs Luján

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

El Cruce vs Comercio

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Foto: Altos Hornos Zapla

Domingo 2 de agosto

Alberdi vs Malvinas

Líbero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Talleres de Perico vs Nieva

Plinio Zabala

Femenino a las 15:00

Masculino a las 17:00