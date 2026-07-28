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28 de julio de 2026 - 09:07
Deportes.

Programaron la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

Quedó programada la Fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol. El equipo que queda libre es Universitarios.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Club Deportivo Luján&nbsp;

Foto: Club Deportivo Luján 

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Cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

La Viña vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Atlético Palpalá vs Los Perales
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

San Francisco vs Lavalle
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Foto: Club Deportivo Luj&aacute;n&nbsp;

Foto: Club Deportivo Luján

Zapla vs Cuyaya
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Belgrano vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 1 de agosto

Palermo vs Luján
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

El Cruce vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Foto: Altos Hornos Zapla

Foto: Altos Hornos Zapla

Domingo 2 de agosto

Alberdi vs Malvinas
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Talleres de Perico vs Nieva
Plinio Zabala
Femenino a las 15:00
Masculino a las 17:00

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