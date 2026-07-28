Programaron la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña definió cómo se disputará la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Los encuentros iniciarán a jugarse el viernes 31 de julio, extendiéndose hasta el domingo 2 de agosto. En esta fecha el Club Universitarios quedará libre.
Cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura
Viernes 31 de julio
La Viña vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Atlético Palpalá vs Los Perales
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Foto: Club Deportivo Luján
Zapla vs Cuyaya
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Belgrano vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 1 de agosto
Palermo vs Luján
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
El Cruce vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Domingo 2 de agosto
Alberdi vs Malvinas
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Talleres de Perico vs Nieva
Plinio Zabala
Femenino a las 15:00
Masculino a las 17:00
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