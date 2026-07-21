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21 de julio de 2026 - 11:27
Deportes.

La Liga Jujeña confirmó la primera fecha del Torneo Clausura: fixture y cuándo se juega

Este fin de semana dará inicio el Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña. Confirmaron cómo se jugará la Fecha 1 y qué equipo queda libre.

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La primera fecha tendrá actividad desde el viernes, con doce partidos programados, y se extenderá hasta el domingo 26 de julio.

Qué equipo queda libre

En la primera fecha del Torneo Clausura, el equipo que quedará libre será Atlético Palpalá. Mientras que el partido femenino entre El Cruce vs La Viña fue suspendido.

El cronograma de la Fecha 1

La Liga Jujeña confirmó el fixture de la primera jornada del campeonato. Así serán los cruces:

Viernes 24 de julio

Cuyaya vs Universitarios
Estadio “La Tablada”
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gorriti vs Alberdi
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gimnasia de Jujuy vs Malvinas
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Comercio vs Palermo
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Los Perales vs San Francisco
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

El Cruce vs La Viña
La Tablada
Masculino a las 21:00
Femenino: Suspendido

Sábado 25 de julio

Luján vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Domingo 26 de julio

Nieva vs Zapla
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Lavalle vs Talleres de Perico
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

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