La Liga Jujeña confirmó la primera fecha del Torneo Clausura: fixture y cuándo se juega

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol comenzará este fin de semana con la disputa de la Fecha 1. La organización confirmó cómo se jugará el arranque del campeonato y qué equipo quedará libre en esta jornada.

La primera fecha tendrá actividad desde el viernes, con doce partidos programados, y se extenderá hasta el domingo 26 de julio.

Qué equipo queda libre En la primera fecha del Torneo Clausura, el equipo que quedará libre será Atlético Palpalá. Mientras que el partido femenino entre El Cruce vs La Viña fue suspendido.

El cronograma de la Fecha 1 La Liga Jujeña confirmó el fixture de la primera jornada del campeonato. Así serán los cruces:

Viernes 24 de julio Cuyaya vs Universitarios

Estadio “La Tablada”

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Gorriti vs Alberdi

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Gimnasia de Jujuy vs Malvinas

Papel Noa

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Comercio vs Palermo

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Los Perales vs San Francisco

Fortín Gaucho

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 El Cruce vs La Viña

La Tablada

Masculino a las 21:00

Femenino: Suspendido Sábado 25 de julio Luján vs Belgrano

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Domingo 26 de julio Nieva vs Zapla

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Lavalle vs Talleres de Perico

Libero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

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