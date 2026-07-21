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21 de julio de 2026 - 11:58
Deportes.

Los Pumas en Jujuy: personas con discapacidad ingresaran gratis

El partido entre Los Pumas y Australia se jugará el sábado 29 de agosto y las acreditaciones se hacen de manera virtual y con cupos limitados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El calendario completo de Los Pumas en 2026.

El próximo sábado 29 de agosto Los Pumas recibirán al Seleccionado de Australia, Los Wallabies, en el estadio 23 de agosto. En ese marco se adelantó que las personas con discapacidad podrán ingresar gratis acreditándose previamente y con cupo limitados.

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Las acreditaciones están a cargo de la Fundación Unión Argentina de Rugby (FUAR) y para solicitar las entradas, las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto la fecha, la ciudad y el rival del encuentro.

Es importante recordar que deberán adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en el que conste el tipo de discapacidad y que no será válido el envío del carnet, sino únicamente del certificado.

Los Pumas en Jujuy
Los Pumas en Jujuy

Así también adelantaron que las personas que utilicen silla de ruedas deberán informarlo en el cuerpo del correo electrónico a fin de facilitar la asignación de ubicaciones acordes a sus necesidades.

Ingreso de los acompañantes

Sobre los acompañantes, los mismos accederán a una entrada sin cargo únicamente cuando esa condición esté expresamente prevista en el CUD.

Sede de Gimnasia de Jujuy (Archivo)

Sede de Gimnasia de Jujuy (Archivo)

Las solicitudes serán evaluadas por orden de recepción y las acreditaciones se otorgarán hasta completar el cupo disponible. La medida forma parte de las acciones previstas para favorecer la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en este acontecimiento deportivo de carácter internacional.

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