Los Pumas jugarán en el estadio 23 de Agosto: "Un partido de relevancia internacional"

Los Pumas enfrentarán a los Wallabies de Australia el próximo 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y las entradas para el encuentro ya se encuentran disponibles. El partido reunirá a dos de las principales selecciones del rugby mundial y convocará a miles de personas de distintos puntos del país y del exterior.

Deportes. Jujuy se prepara para recibir a Los Pumas en un histórico duelo ante Australia

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketek, mediante el siguiente enlace: https://www.ticketek.com.ar/los-pumas-copa-visa-galicia/estadio-23-de-agosto . El secretario de Deporte, Luis Calvetti , detalló que las entradas se comercializan a través de Ticketek y de la Unión Argentina de Rugby.

Calvetti destacó que el objetivo es lograr una importante convocatoria y que la gente pueda disfrutar en Jujuy de un espectáculo deportivo que habitualmente observa por televisión. “Es un partido de muchísima relevancia internacional . Son los Wallabies, son Los Pumas, previo al Mundial que se va a jugar en Australia en 2027”, señaló.

El encuentro del 29 de agosto será el primero de los dos compromisos que Los Pumas disputarán frente a Australia . El segundo partido se jugará el 5 de septiembre en Mendoza y posteriormente el seleccionado argentino continuará con su gira.

Para Calvetti, el precio de las entradas resulta accesible teniendo en cuenta la importancia internacional del encuentro y la posibilidad de observar en vivo a dos de las principales selecciones del rugby mundial.

Un evento con impacto deportivo, turístico y económico

El funcionario sostuvo que existe una fuerte decisión de posicionar a Jujuy como sede de competencias deportivas de alcance nacional e internacional. “Seguramente vamos a tener un marco muy bueno y la gente de Jujuy va a acompañar de la mejor manera”, expresó.

Los Pumas jugarán en el estadio 23 de Agosto

Calvetti remarcó que la llegada de este tipo de eventos no solamente genera actividad deportiva, sino que también impacta en otros sectores como el turismo y la economía regional.

La llegada de visitantes permitirá beneficiar a alojamientos, comerciantes y distintos prestadores vinculados con la actividad turística. “Eso derrama muchísimo deporte, muchísima economía regional y muchísimo turismo. Jujuy se empodera, Jujuy crece y eso es muy importante”, sostuvo.

Preparativos para recibir a Los Pumas y Australia

La realización del partido también demandará trabajos de preparación y adaptación en diferentes espacios deportivos de la provincia. Entre ellos se encuentran Papel Noa, el Suri y distintos gimnasios que deberán acondicionarse para los entrenamientos de Los Pumas y los Wallabies. Además, en el estadio 23 de Agosto se realizarán refacciones puntuales para que las instalaciones se encuentren en condiciones acordes a un encuentro internacional de rugby.

Jujuy busca consolidarse como sede deportiva

Calvetti relacionó la llegada de Los Pumas con otros eventos que eligieron a la provincia, como el Ironman, Mont Blanc y el torneo M15 de tenis. “Estos eventos no los elegís, te eligen”, afirmó al destacar el trabajo realizado para recibir a las autoridades y organizaciones que gestionan las principales competencias deportivas del país.

El secretario aseguró que la intención es continuar incorporando eventos de esta magnitud al calendario provincial. “Vamos a ir por mucho más. No va a ser la primera vez, nos espera un calendario muy importante en Jujuy”, concluyó.