Los Pumas 7's cierran séptimos en Singapur con victoria ante Gran Bretaña

Los pumas le ganaron a Gran Bretaña

Los Pumas 7’s cerraron su paso por el Seven de Singapur con un triunfo ante Gran Bretaña por 14 a 10. El torneo, tercera etapa de la Serie Mundial, dejó a Argentina con una actuación irregular y recién en el último partido pudo celebrar.

Fase de grupos complicada La participación argentina comenzó complicada. Los Pumas 7’s terminaron últimos en su zona tras caer ante Australia, Nueva Zelanda y Francia. La derrota inicial fue la más dura: Australia se impuso 19-0 en apenas seis minutos con tries de Aden Ekanayake, Jayden Blake y Dietrich Roache, que además sumó dos conversiones.

El segundo partido mostró otra cara del equipo. Frente a Nueva Zelanda, Argentina llegó a estar 10-0 arriba y mantuvo un desarrollo parejo. Sin embargo, los All Blacks reaccionaron y, tras un try de Kele Lasaqa y la conversión, el resultado final fue 26-20 a favor de los neozelandeses.

Contra Francia, los Pumas construyeron un buen primer tiempo. Santino Zangara anotó tres tries, pero los europeos dieron vuelta el partido en el último minuto con un try de Ali Dabo y la conversión de Stephen Parez. El marcador final fue 19-15.

Día dos y pelea por los últimos puestos El segundo día ofrecía la posibilidad de pelear por el quinto puesto, pero Argentina volvió a caer. España se impuso 26-12 en la semifinal de esa instancia. Los europeos marcaron primero y se fueron al descanso arriba 14-5. Aunque Moneta descontó, España amplió la ventaja y selló la victoria. Fue la cuarta derrota consecutiva de los Pumas en Singapur. Cierre con alivio ante Gran Bretaña El único festejo llegó en el último partido. En la final por el séptimo puesto, Argentina superó a Gran Bretaña por 14-10. Los Pumas lograron soltarse, controlar el ritmo del juego y cortar la racha negativa. Esa victoria fue la única que consiguió el equipo en toda la competencia.

