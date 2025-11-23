domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 15:43
Rugby.

Los Pumas lucharon hasta el final, pero perdieron 27-23 ante Inglaterra en Twickenham

Los Pumas lucharon hasta el final con una intrépida reacción pero no alcanzó, y cayeron ante La Rosa en el último amistoso del 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Los Pumas&nbsp;despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las&nbsp;11 victorias consecutivas.

Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Los Pumas&nbsp;despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las&nbsp;11 victorias consecutivas.

Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

El resultado corta la ilusión de cerrar la gira europea con tres victorias al hilo, pero no opaca un tour altamente positivo, que incluyó los triunfos ante Gales (52-28) en Cardiff y Escocia (33-24) en Edimburgo, con remontada incluida tras ir 21-0 abajo.

Un primer tiempo cuesta arriba para Los Pumas ante una Inglaterra muy eficaz

El arranque volvió a ser cuesta arriba para Argentina. Inglaterra pegó primero con un drop de George Ford y luego aumentó con el try del centro Max Ojomoh, para el 10-0 parcial. Más tarde, una gran corrida de Immanuel Feyi-Waboso estiró la diferencia a 17-0, reflejando la eficacia inglesa cada vez que pisaba campo rival.

Los Pumas tuvieron varias oportunidades en ataque, pero fallaron en la definición dentro de los 22 metros del local. Recién a los 34 minutos pudieron descontar con un penal de Tomás Albornoz, para cerrar la primera mitad 17-3 abajo, con la sensación de estar pagando caro cada imprecisión.

Los Pumas
Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Reacción argentina, tries y un final con la hazaña al alcance de la mano

La respuesta llegó en el segundo tiempo. Apenas comenzada la etapa, una buena secuencia ofensiva terminó con Justo Piccardo encontrando el hueco por el centro y apoyando el primer try argentino. Con la conversión de Albornoz, el marcador quedó 17-10.

Empujado por el envión anímico, Argentina tomó el control del juego durante largos pasajes: dominó la posesión, jugó más tiempo en campo inglés y forzó infracciones. Dos nuevos penales de Albornoz achicaron la diferencia hasta dejar el score 17-16, y Twickenham empezó a sentir que el partido se había abierto.

Pero Inglaterra volvió a golpear cuando parecía más incómoda. Una maniobra bien construida por el centro terminó con try de Henry Slade, más la conversión y un penal posterior de Ford para llevar la distancia a 27-16. Otra vez, Los Pumas quedaban obligados a remar contra el resultado y el reloj.

Lejos de entregarse, el equipo argentino fue por todo hasta el cierre. A falta de menos de dos minutos, Rodrigo Isgró coronó una nueva avanzada con el segundo try argentino, convertido para dejar el tanteador 27-23 y encender definitivamente la ilusión del batacazo en Londres.

En la última jugada, Los Pumas salieron desde su propio campo, progresaron fase a fase y se instalaron cerca del ingoal inglés. La chance quedó servida en un line-out a metros de la línea, pero una mala ejecución derivó en robo del local y cierre del partido, sellando una derrota tan ajustada como digna.

Los Pumas
Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Un cierre de año con saldo positivo y objetivos claros

Más allá del resultado adverso, la actuación en Twickenham confirma el crecimiento del equipo durante 2025. Los Pumas se van de la gira con dos triunfos de peso, una caída ajustada ante una Inglaterra que cerró invicta la ventana de noviembre y llegó a diez victorias consecutivas, y el sexto puesto del ranking mundial asegurado, dato clave de cara al Mundial 2027.

En el plano individual, volvieron a destacarse las apariciones de Piccardo (try en Edimburgo y en Londres), la polifuncionalidad de Juan Cruz Mallía –que encendió las alarmas por un golpe en el tramo final tras un tackle de Tom Curry– y la consolidación de nombres como Rodrigo Isgró en el cierre de los partidos.

