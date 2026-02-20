viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 13:50
Imperdible.

Banco Macro junto al mejor pádel del mundo: preventa exclusiva

Banco Macro lanzó una preventa exclusiva para vivir el mejor pádel del mundo en Buenos Aires.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Banco Macro junto al mejor pádel del mundo.

Banco Macro junto al mejor pádel del mundo.

Además, Banco Macro ofrece a sus clientes una preventa exclusiva de entradas que se extenderá hasta la medianoche del domingo 22. Durante 4 días podrán adquirir las localidades del torneo, con la mejor financiación, ya que podrán hacerlo en hasta 6 cuotas sin interés.

Buenos Aires Premier Pádel P1

El Buenos Aires Premier Pádel P1 reúne a los mejores jugadores del mundo, y en esta quinta edición no será la excepción. En Banco Macro acompañamos al deporte en la Argentina porque creemos que es un gran motor de oportunidades y de igualdad. Macro es sponsor de clubes de fútbol, rugby, y hockey a lo largo de todo el país.

En Banco Macro amamos el deporte porque representa la importancia de la superación, la solidaridad, la lealtad, y el respeto. Los representamos porque ellos nos representan en esos valores. Cada vez apoyamos a más disciplinas en toda la Argentina, porque creemos en el poder transformador del deporte, para promover la construcción de una sociedad más inclusiva. Estamos detrás del esfuerzo de todos los argentinos que persiguen un sueño, para que puedan pensar en grande, no importa la cancha, no importa la provincia.

Contenido externo.

