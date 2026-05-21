El índice de confianza del consumidor marcó 1,3% en mayo tras varios meses negativos

El índice de confianza del consumidor registró una variación de 1,3% durante mayo y cortó una serie de tres meses consecutivos con números negativos. A pesar de ese movimiento mensual, el indicador todavía se mantiene por debajo de los niveles observados durante el mismo período del año pasado.

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Política. La confianza del consumidor volvió a caer en abril y tocó su nivel más bajo en casi un año

El dato surge del relevamiento elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, uno de los indicadores económicos más observados por empresarios, economistas y sectores financieros para analizar el humor social y las expectativas económicas de la población.

En la comparación interanual, el índice mostró una caída de 11,8% respecto de mayo de 2025 .

El índice de confianza del consumidor funciona como un termómetro económico y social que mide cómo perciben las personas la situación económica actual y cuáles son sus expectativas para los próximos meses.

El relevamiento analiza distintos aspectos vinculados a la vida cotidiana de los hogares:

La situación económica personal.

La percepción sobre la economía del país.

Las posibilidades de compra de bienes durables o inmuebles.

A través de encuestas realizadas en distintas regiones y sectores sociales, el informe busca detectar si la población considera que la situación mejora, empeora o se mantiene estable.

Los especialistas suelen utilizar este indicador para anticipar comportamientos relacionados con el consumo, el ahorro y las decisiones económicas de las familias.

Qué mostró el informe de mayo

Según el estudio, la mejora mensual estuvo impulsada principalmente por una percepción más positiva sobre la situación macroeconómica y las expectativas futuras.

El componente vinculado a la situación macroeconómica avanzó 4,46% durante mayo, aunque todavía se ubica por debajo de los niveles registrados un año atrás.

También se observó una pequeña mejora en el apartado relacionado con bienes durables e inmuebles, que mostró un incremento de 0,83%.

Sin embargo, la percepción sobre la situación personal volvió a deteriorarse. Ese indicador cayó 2,18% en comparación con abril y acumuló una baja interanual cercana al 17%.

El informe reflejó así una diferencia marcada entre la mirada general sobre la economía y la realidad económica cotidiana de muchos hogares argentinos.

En qué zonas mejoró más la confianza

La mayor variación mensual apareció en la Ciudad de Buenos Aires, donde el índice avanzó 6,42%.

En el Gran Buenos Aires y en el Interior también se registraron movimientos positivos, aunque mucho más moderados.

A pesar de eso, el Interior del país continúa mostrando el nivel más alto de confianza económica, mientras que el Gran Buenos Aires mantiene los valores más bajos del relevamiento.

Qué pasó según el nivel de ingresos

El informe también detectó diferencias importantes según el nivel socioeconómico de los hogares.

Entre las familias de menores ingresos, la confianza aumentó 6,86% respecto del mes anterior. De todas maneras, el indicador todavía permanece por debajo del nivel registrado en mayo de 2025.

En cambio, en los hogares de ingresos altos el índice cayó 1,68% durante mayo y también quedó por debajo de los números del año pasado.

Además, el estudio señaló que las expectativas futuras tuvieron una mejora de 1,94%, mientras que las condiciones presentes prácticamente no mostraron cambios significativos.

Cómo evolucionó el indicador durante el último año

El informe recordó que el punto más alto del índice durante la gestión de Javier Milei se registró en enero de 2025.

Desde ese momento, el indicador acumuló una caída superior al 15%.

Sin embargo, el nivel actual todavía se ubica por encima del piso registrado en enero de 2024, cuando las primeras medidas económicas del Gobierno provocaron una fuerte baja en la confianza del consumidor.

Los economistas siguen de cerca esta medición porque suele reflejar el clima económico general y anticipar posibles cambios en el comportamiento de consumo de la población.