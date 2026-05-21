Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona

La mañana de este jueves 21 de mayo arrancó con serias complicaciones vehiculares sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a San Salvador de Jujuy, donde se registraron dos choques en inmediaciones del barrio General Arias.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana, en cercanías de un reconocido supermercado de la zona, en un horario marcado por una importante circulación de vehículos y una intensa lluvia que dificultaba la visibilidad.
Hasta el momento, no trascendieron las circunstancias en las que ocurrieron ambos siniestros ni el estado de salud de las personas involucradas.
Caos vehicular en el ingreso a San Salvador de Jujuy
A raíz de los choques, el tránsito se volvió lento y complicado en todo el acceso a San Salvador de Jujuy, especialmente para quienes ingresaban a la capital desde el sector sur.
La combinación entre la calzada mojada, la hora pico y los vehículos involucrados en los siniestros provocó largas filas y demoras en todo el acceso sur a la ciudad.
Muchos conductores avanzaban a baja velocidad mientras otros buscaban vías alternativas para evitar la congestión que se generó en la zona de General Arias.
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