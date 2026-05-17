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17 de mayo de 2026 - 17:22
Jujuy.

Un motociclista resultó herido en ruta 9 tras ser embestido por un taxi

Un joven que iba en moto fue embestido por un taxi sobre ruta 9 a la altura del barrio Coronel Arias. Fue trasladado por el SAME al hospital Pablo Soria.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Motociclista resultó herido en ruta 9 tras ser embestido por un taxi

Motociclista resultó herido en ruta 9 tras ser embestido por un taxi

Un joven motociclista de 29 años resultó herido luego de ser colisionado por un taxi sobre la ruta nacional N° 9, a la altura del barrio Coronel Arias, en la capital jujeña.

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El trabajador, que prestaba servicio para una aplicación y no llevaba pasajeros, fue trasladado fuera de peligro al hospital “Pablo Soria”.

El siniestro ocurrió bajo la lluvia

El hecho se registró alrededor de las 12.20 de este domingo en el carril sentido norte-sur, frente a las concesionarias de autos ubicadas sobre la ruta.

Tras recibir el alerta, personal del SAME llegó al lugar y encontró al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica mientras se desarrollaba una llovizna que complicaba la visibilidad y las condiciones de manejo.

Los profesionales médicos realizaron las primeras curaciones en el lugar y luego trasladaron al joven al hospital “Pablo Soria” para una mejor atención.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con las primeras informaciones, el motociclista circulaba en una Honda XR negra de 150 cc trabajando para una aplicación cuando, por causas que todavía son materia de investigación, fue embestido desde atrás por un Volkswagen Suran que funcionaba como taxi de la capital jujeña.

Como consecuencia del impacto, el conductor perdió el control del rodado y derrapó sobre el asfalto.

Evitaron una tragedia mayor

Según trascendió, los vehículos que transitaban por la zona lograron reducir la velocidad a tiempo para evitar que se produjera otro siniestro vial mientras el motociclista permanecía sobre la ruta.

Las condiciones climáticas, marcadas por el frío y la lluvia, dificultaban la circulación en el sector al momento del choque.

Intervino Criminalística y el MPA

Por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), tanto la motocicleta como el taxi fueron secuestrados preventivamente.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y Seguridad Vial, que realizó las pericias correspondientes y señalizó la zona mientras avanzan las actuaciones para establecer las causas del hecho.

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