lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 16:48
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

El siniestro ocurrió a la altura del puente Colanzulí y tuvieron que implementar un desvío por un camino alternativo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en Coranzulí.

Accidente en Coranzulí.

Un accidente vial ocurrido este lunes por la tarde generó un corte total momentáneo sobre la ruta nacional 9, a la altura del puente Colanzulí, pasando Tres Cruces.

Lee además
Choque en Ciudad Cultural
Jujuy.

Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro
Cinco siniestros viales en la mañana jujeña: choques, derrapes y demoras en distintos puntos de la Capital
Jujuy.

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Según la información difundida por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, en el lugar chocaron un colectivo y un camión, por lo que se dispuso la interrupción total de la circulación en ese sector, con desvío por un camino alternativo.

Corte total y desvío en la ruta 9

choque norte

Desde el parte oficial se indicó que el estado de transitabilidad en la zona es de corte total momentáneo, mientras trabaja personal de seguridad vial en el ordenamiento del tránsito y en las tareas correspondientes tras el hecho vial.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución en todo el sector afectado, respetando las indicaciones del personal apostado en la zona.

Qué recomendó Seguridad Vial

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial pidió transitar con velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y respetar tanto la señalización como las instrucciones del cuerpo de seguridad vial, que realiza regulación del tránsito en el lugar.

Por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre personas heridas ni sobre la mecánica del choque, mientras continúan las actuaciones en la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62

Choque frontal en San Juancito: 12 personas asistidas y trasladadas al hospital

Siniestro vial en Ruta Nacional 9: hubo tránsito reducido en Huaico Grande

Lo que se lee ahora
18kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy
Policiales.

Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo video
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes video
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Accidente en Coranzulí. video
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel