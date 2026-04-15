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15 de abril de 2026 - 10:00
Jujuy.

Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro

Tras el choque, trabaja personal policial y de Criminalística, mientras el tránsito permanecía reducido a media calzada en uno de los accesos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque en Ciudad Cultural

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos vehículos eran particulares y estaban conducidos por dos mujeres mayores de edad, que circulaban solas al momento del siniestro. La camioneta Hilux color blanca, era conducida por una mujer de 49 años y el auto color gris Cronos conducido por una mujer de 59 años. ambas fueron atendidas por el SAME y se encuentran en buen estado de salud.

Tras el impacto, el auto quedó sobre la avenida Juntos por Jujuy, mientras que la camioneta terminó sobre la vereda, en la misma zona. A raíz del hecho, se dio intervención a efectivos policiales y a personal de Criminalística, que trabajaron en el lugar para establecer cómo se produjo la colisión.

accidente Ciudad Cultural
Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro (imágenes exclusivas)

Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro (imágenes exclusivas)

Qué dijeron los testigos del choque en Ciudad Cultural

Según relataron testigos y vecinos del sector, el auto habría intentado realizar una maniobra para girar en "U" y tomar el acceso hacia la ruta. En ese contexto, una mala maniobra sumada a una posible alta velocidad habrían derivado en el impacto entre ambos vehículos.

El auto habría intentado girar en U para tomar el acceso hacia la ruta. Con una mala maniobra sumada a exceso de velocidad ambos vehículos habrían impactado”, señalaron personas que presenciaron la escena.

Por su parte, la conductora de la camioneta también dio su versión de lo ocurrido. “La señora se me cruzó, quiso girar en U por la avenida que no se debe y me chocó”, expresó.

Ciudad Cultural accidente
Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro (imágenes exclusivas)

Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro (imágenes exclusivas)

Cómo está el tránsito en la zona

Tras el siniestro, el tránsito quedó habilitado a media calzada en uno de los ingresos a Ciudad Cultural por avenida Juntos por Jujuy, mientras avanzaban las pericias y el ordenamiento vehicular.

Según indicó la conductora de la camioneta, en el hecho se registraron solo daños materiales, sin que trascendieran por el momento personas lesionadas de gravedad.

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