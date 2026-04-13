Choque en avenida Savio: hay demoras y tránsito restringido

Choque en avenida Savio: hay demoras y transito restringido

Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre avenida Savio, a la altura de la estación de servicio, en la mano sur-norte, al ingreso a San Salvador de Jujuy.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho ni sobre la cantidad de vehículos involucrados, pero la circulación en la zona podría verse afectada mientras se desarrollan las tareas de asistencia y ordenamiento.

Choque en avenida Savio a la altura de la estación de servicio Choque en avenida Savio a la altura de la estación de servicio Dónde ocurrió el hecho El episodio tuvo lugar en uno de los accesos más transitados hacia la capital jujeña, sobre avenida Savio, en sentido sur a norte.

Por tratarse de un sector de alto movimiento vehicular, se recomienda circular con máxima precaución y estar atentos a posibles demoras o desvíos en las inmediaciones.

Nota en redacción

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.