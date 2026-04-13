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13 de abril de 2026 - 10:00
Jujuy

Choque en avenida Savio: hay demoras y tránsito restringido

Un siniestro vial en avenida Savio, a la altura de la estación de servicio, obliga a circular con precaución en la mano sur-norte.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque en avenida Savio: hay demoras y transito restringido

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Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho ni sobre la cantidad de vehículos involucrados, pero la circulación en la zona podría verse afectada mientras se desarrollan las tareas de asistencia y ordenamiento.

Choque en avenida Savio a la altura de la estación de servicio

Choque en avenida Savio a la altura de la estación de servicio

Dónde ocurrió el hecho

El episodio tuvo lugar en uno de los accesos más transitados hacia la capital jujeña, sobre avenida Savio, en sentido sur a norte.

Por tratarse de un sector de alto movimiento vehicular, se recomienda circular con máxima precaución y estar atentos a posibles demoras o desvíos en las inmediaciones.

Nota en redacción

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