Últimas entradas disponibles para ver a Noelia Pace en Jujuy: cómo comprarlas

Noelia Pace se presentará en Jujuy con “Mediumnidad” y ya quedan las últimas entradas disponibles para asistir al espectáculo. La función será el 25 de julio, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.

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Las entradas para la presentación de Noelia Pace en Jujuy se venden de manera online a través de Norteticket.com . Para adquirirlas podés ingresar al siguiente link: hacer click aquí.

Los valores de las entradas, sin service charge, son los siguientes:

“Mediumnidad” es una experiencia única e irrepetible donde el público no solo presencia, sino que siente y vibra junto a las almas.

Noelia Pace conduce a comprender que la muerte no es un final, sino una transformación constante de la energía que nos constituye, atravesando tanto a quien fallece como a quienes permanecen en este plano terrenal.

Durante la experiencia, el público aprende a reconocerse energéticamente, a procesar el duelo, a identificar las señales del más allá y a coexistir con las almas.

Con herramientas de conexión individual y grupal, y desde la mirada de Noelia como tanatóloga y médium, cada sesión se plantea como un espacio de sanación profunda y consciente.